17:42 12.06.2022 (обновлено: 17:47 12.06.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку крупнокалиберными снарядами
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка и Горловку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров; 17.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.