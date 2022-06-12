https://ria.ru/20220612/obstrel-1794924276.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка и Горловку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T17:42

2022-06-12T17:42

2022-06-12T17:47

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

стирол

горловка

донецк (днр)

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка и Горловку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров; 17.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о шести обстрелах Горловки снарядами калибром 122 миллиметра и минами калибром 120 миллиметров.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220612/donbass-1794919538.html

донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

куйбышевский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, горловка, донецк (днр), куйбышевский район