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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку - РИА Новости, 12.06.2022
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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка и Горловку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:42
2022-06-12T17:47
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
стирол
горловка
донецк (днр)
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка и Горловку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров; 17.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о шести обстрелах Горловки снарядами калибром 122 миллиметра и минами калибром 120 миллиметров.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220612/donbass-1794919538.html
донецкая народная республика
горловка
донецк (днр)
куйбышевский район
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, горловка, донецк (днр), куйбышевский район
17:42 12.06.2022 (обновлено: 17:47 12.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку крупнокалиберными снарядами

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка и Горловку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров; 17.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о шести обстрелах Горловки снарядами калибром 122 миллиметра и минами калибром 120 миллиметров.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККСтиролГорловкаДонецк (ДНР)Куйбышевский район
 
 
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