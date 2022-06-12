https://ria.ru/20220612/obstrel-1794833006.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в ДНР, выпустив пять снарядов, сообщает Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T06:51
2022-06-12T06:51
2022-06-12T06:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в ДНР, выпустив пять снарядов, сообщает Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.10 — н.п. Новгородское — н.п. Гольмовский", — говорится в заявлении.Уточняется, что калибр примененных ВСУ снарядов составляет 122 миллиметра.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220612/obstrel-1794823038.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
06:51 12.06.2022 (обновлено: 06:55 12.06.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли поселок Гольмовский