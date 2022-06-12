https://ria.ru/20220612/obstrel-1794823038.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть мин, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T01:18

2022-06-12T01:18

2022-06-12T06:52

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

киев

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ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть мин, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы республики, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220611/azot-1794818797.html

петровский район

донецкая народная республика

киев

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в мире, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев