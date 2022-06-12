https://ria.ru/20220612/obstrel-1794823038.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть мин, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T01:18
2022-06-12T01:18
2022-06-12T06:52
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794734069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c04f88f02fdad418b3e78a2c01eaa26.jpg
ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть мин, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы республики, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220611/azot-1794818797.html
петровский район
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794734069_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_da096d1773b2816ae01980c7cbfcf42e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев
01:18 12.06.2022 (обновлено: 06:52 12.06.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Петровский район Донецка