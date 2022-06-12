Потомки русских эмигрантов просят помочь с гражданством, заявил Москвин
Глава Дома русского зарубежья Москвин: потомки эмигрантов просят помочь с гражданством
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДиректор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына Виктор Москвин
Директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына Виктор Москвин. Архивное фото
МОСКВА, 12 июня – РИА Новости. Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин рассказал, что в текущее непростое время в его культурный центр обращаются потомки русских эмигрантов из США, Франции, Австралии с просьбой получения российского гражданства.
Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин стал лауреатом Госпремии за 2021 год в области литературы и искусства. Церемония вручения наград прошла 12 июня в Кремле.
"В сложное, непростое время русский мир сплачивается, и в наш дом, дом русского зарубежья, обращаются потомки русских эмигрантов, порой уже третьего, четвертого поколения, из Соединенных Штатов (Америки - ред), Франции, Австралии с просьбой помочь вступить в российское гражданство", – сказал Москвин в ходе церемонии награждения.
По его словам, наследие русских эмигрантов за рубежом – это "поистине золотой запас нашей страны, наше национальное достояние".
"И русские эмигранты мечтали вернуться в Россию, если не самим, то своим наследием. И мечтали, что это наследие будет служить российскому обществу и государству. Эти надежды не оказались тщетными, и сейчас они воплощаются в зримые дела", – добавил он.
В частности, Москвин упомянул о вертолетах Сикорского, телевизоре, который изобрел Владимир Зворыкин, видеомагнитофоне, появившемся благодаря Александру Понятову.
В завершении речи он поздравил всех с праздником и пригласил "в дом русского зарубежья, в наш музей на Таганку".