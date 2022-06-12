https://ria.ru/20220612/obschestvo-1794901051.html

Потомки русских эмигрантов просят помочь с гражданством, заявил Москвин

Потомки русских эмигрантов просят помочь с гражданством, заявил Москвин - РИА Новости, 12.06.2022

Потомки русских эмигрантов просят помочь с гражданством, заявил Москвин

Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин рассказал, что в текущее непростое время в его культурный центр обращаются потомки... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T15:24

2022-06-12T15:24

2022-06-12T15:24

общество

россия

москва

дом русского зарубежья имени а. и. солженицына

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794237527_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_073e65772b3f9fe12aa6069c22d2f672.jpg

МОСКВА, 12 июня – РИА Новости. Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин рассказал, что в текущее непростое время в его культурный центр обращаются потомки русских эмигрантов из США, Франции, Австралии с просьбой получения российского гражданства.Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин стал лауреатом Госпремии за 2021 год в области литературы и искусства. Церемония вручения наград прошла 12 июня в Кремле.По его словам, наследие русских эмигрантов за рубежом – это "поистине золотой запас нашей страны, наше национальное достояние"."И русские эмигранты мечтали вернуться в Россию, если не самим, то своим наследием. И мечтали, что это наследие будет служить российскому обществу и государству. Эти надежды не оказались тщетными, и сейчас они воплощаются в зримые дела", – добавил он.В частности, Москвин упомянул о вертолетах Сикорского, телевизоре, который изобрел Владимир Зворыкин, видеомагнитофоне, появившемся благодаря Александру Понятову.В завершении речи он поздравил всех с праздником и пригласил "в дом русского зарубежья, в наш музей на Таганку".

https://ria.ru/20220524/primakov-1790513962.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, дом русского зарубежья имени а. и. солженицына