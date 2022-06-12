Рейтинг@Mail.ru
Потомки русских эмигрантов просят помочь с гражданством, заявил Москвин - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220612/obschestvo-1794901051.html
Потомки русских эмигрантов просят помочь с гражданством, заявил Москвин
Потомки русских эмигрантов просят помочь с гражданством, заявил Москвин - РИА Новости, 12.06.2022
Потомки русских эмигрантов просят помочь с гражданством, заявил Москвин
Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин рассказал, что в текущее непростое время в его культурный центр обращаются потомки... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T15:24
2022-06-12T15:24
общество
россия
москва
дом русского зарубежья имени а. и. солженицына
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794237527_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_073e65772b3f9fe12aa6069c22d2f672.jpg
МОСКВА, 12 июня – РИА Новости. Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин рассказал, что в текущее непростое время в его культурный центр обращаются потомки русских эмигрантов из США, Франции, Австралии с просьбой получения российского гражданства.Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин стал лауреатом Госпремии за 2021 год в области литературы и искусства. Церемония вручения наград прошла 12 июня в Кремле.По его словам, наследие русских эмигрантов за рубежом – это "поистине золотой запас нашей страны, наше национальное достояние"."И русские эмигранты мечтали вернуться в Россию, если не самим, то своим наследием. И мечтали, что это наследие будет служить российскому обществу и государству. Эти надежды не оказались тщетными, и сейчас они воплощаются в зримые дела", – добавил он.В частности, Москвин упомянул о вертолетах Сикорского, телевизоре, который изобрел Владимир Зворыкин, видеомагнитофоне, появившемся благодаря Александру Понятову.В завершении речи он поздравил всех с праздником и пригласил "в дом русского зарубежья, в наш музей на Таганку".
https://ria.ru/20220524/primakov-1790513962.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794237527_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a758835542415717caf1d4dc89e2d09c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, дом русского зарубежья имени а. и. солженицына
15:24 12.06.2022
 
Потомки русских эмигрантов просят помочь с гражданством, заявил Москвин

Глава Дома русского зарубежья Москвин: потомки эмигрантов просят помочь с гражданством

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДиректор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына Виктор Москвин
Директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына Виктор Москвин - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына Виктор Москвин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июня – РИА Новости. Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин рассказал, что в текущее непростое время в его культурный центр обращаются потомки русских эмигрантов из США, Франции, Австралии с просьбой получения российского гражданства.
Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин стал лауреатом Госпремии за 2021 год в области литературы и искусства. Церемония вручения наград прошла 12 июня в Кремле.
"В сложное, непростое время русский мир сплачивается, и в наш дом, дом русского зарубежья, обращаются потомки русских эмигрантов, порой уже третьего, четвертого поколения, из Соединенных Штатов (Америки - ред), Франции, Австралии с просьбой помочь вступить в российское гражданство", – сказал Москвин в ходе церемонии награждения.
По его словам, наследие русских эмигрантов за рубежом – это "поистине золотой запас нашей страны, наше национальное достояние".
"И русские эмигранты мечтали вернуться в Россию, если не самим, то своим наследием. И мечтали, что это наследие будет служить российскому обществу и государству. Эти надежды не оказались тщетными, и сейчас они воплощаются в зримые дела", – добавил он.
В частности, Москвин упомянул о вертолетах Сикорского, телевизоре, который изобрел Владимир Зворыкин, видеомагнитофоне, появившемся благодаря Александру Понятову.
В завершении речи он поздравил всех с праздником и пригласил "в дом русского зарубежья, в наш музей на Таганку".
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков на пресс-конференции, приуроченной к старту акции Георгиевская ленточка, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 23:48
Примаков рассказал о желающих переехать в Россию американцах и немцах
 
ОбществоРоссияМоскваДом русского зарубежья имени А. И. Солженицына
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала