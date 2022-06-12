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В Запорожской области выдали российские паспорта

В Запорожской области выдали российские паспорта - РИА Новости, 12.06.2022

В Запорожской области выдали российские паспорта

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий вручил жителям региона российские паспорта и пообещал, что "Россия никуда не уйдет", РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T10:09

2022-06-12T10:09

2022-06-12T10:12

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий вручил жителям региона российские паспорта и пообещал, что "Россия никуда не уйдет", передает корреспондент РИА Новости.Церемония приурочена ко Дню России, она прошла в здании в горадминистрации, паспорта вручили десяткам людей под гимн Российской Федерации."Сегодня, в День России, с гордостью в сердце поздравляю всех, кто стал гражданином огромной, великой, справедливой страны. Это еще одно доказательство, что Россия никуда не уйдет. Мы здесь навсегда. Эти земли были в свое время завоеваны царями, отстроены Советским Союзом и будут развиваться вместе со всем народом Украины. Потому что Украина - это народ, а не территория. С народом! Идти в светлое будущее, которое нам завещали отцы и деды, которые боролись с фашизмом, боролись за равенство, за справедливость. Потому что Украина - это народ, а не территория", - сказал Балицкий."Кто-то боролся, кто-то терпел, но настало время, когда мы с вами стали полноценными гражданами Великой Родины, той Родины, которая у нас в сердце", - отметил глава администрации.

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