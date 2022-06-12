Рейтинг@Mail.ru
Финляндии трудно понять озабоченности Турции по терроризму, заявил Ниинисте - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220612/niiniste-1794921547.html
Финляндии трудно понять озабоченности Турции по терроризму, заявил Ниинисте
Финляндии трудно понять озабоченности Турции по терроризму, заявил Ниинисте - РИА Новости, 12.06.2022
Финляндии трудно понять озабоченности Турции по терроризму, заявил Ниинисте
Подход и действия Финляндии в борьбе с терроризмом полностью совпадает с общей линией других стран НАТО, и Хельсинки сложно понять, чем финны вызвали особое... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:28
2022-06-12T17:28
в мире
йенс столтенберг
финляндия
турция
швеция
нато
рабочая партия курдистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/14/1552521420_0:1237:2047:2388_1920x0_80_0_0_93ccb25478adc634a7160f59bc8b3f46.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 12 июн - РИА Новости. Подход и действия Финляндии в борьбе с терроризмом полностью совпадает с общей линией других стран НАТО, и Хельсинки сложно понять, чем финны вызвали особое беспокойство Турции, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.В воскресенье в финском местечке Култаранта начнутся традиционные ежегодные дебаты по внешней политике, где первым гостем стал генсек НАТО Йенс Столтенберг. В преддверии дебатов Ниинистё и Столтенберг провели пресс-брифинг, трансляцию вели финские СМИ."Я хотел бы подчеркнуть, что не вижу серьезных разногласий по поводу того, как Финляндия ведет себя в вопросе терроризма. Поэтому нам трудно понять, почему мы вызываем особое беспокойство в Турции", - отметил Ниинистё.Он отметил, что НАТО поддерживает переговоры, и в ближайшее время состоятся новые встречи представителей Швеции, Финляндии и Турции. Финляндия предоставила как можно больше информации о своей нынешней борьбе с терроризмом, сказал Ниинистё."Мы удивлены позицией Турции, в международной политике нужно серьезно относиться к тому, что говорит другая сторона, и мы серьезно относимся к мнению Турции. Будем надеяться, что мы сможем найти решение, которое удовлетворит все стороны", - сказал Ниинистё.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html
https://ria.ru/20220611/nato-1794783244.html
финляндия
турция
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/14/1552521420_0:1193:2047:2728_1920x0_80_0_0_2a9dd193ff14ea8673ef60250866a194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, финляндия, турция, швеция, нато, рабочая партия курдистана
17:28 12.06.2022
 
Финляндии трудно понять озабоченности Турции по терроризму, заявил Ниинисте

Президент Финляндии Ниинисте: Финляндии трудно понять озабоченности Турции по терроризму

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 12 июн - РИА Новости. Подход и действия Финляндии в борьбе с терроризмом полностью совпадает с общей линией других стран НАТО, и Хельсинки сложно понять, чем финны вызвали особое беспокойство Турции, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.
В воскресенье в финском местечке Култаранта начнутся традиционные ежегодные дебаты по внешней политике, где первым гостем стал генсек НАТО Йенс Столтенберг. В преддверии дебатов Ниинистё и Столтенберг провели пресс-брифинг, трансляцию вели финские СМИ.
Почетный караул турецкой армии, Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 08:00
Эрдоган принуждает Финляндию и Швецию к публичному унижению
"Я хотел бы подчеркнуть, что не вижу серьезных разногласий по поводу того, как Финляндия ведет себя в вопросе терроризма. Поэтому нам трудно понять, почему мы вызываем особое беспокойство в Турции", - отметил Ниинистё.
Он отметил, что НАТО поддерживает переговоры, и в ближайшее время состоятся новые встречи представителей Швеции, Финляндии и Турции. Финляндия предоставила как можно больше информации о своей нынешней борьбе с терроризмом, сказал Ниинистё.
"Мы удивлены позицией Турции, в международной политике нужно серьезно относиться к тому, что говорит другая сторона, и мы серьезно относимся к мнению Турции. Будем надеяться, что мы сможем найти решение, которое удовлетворит все стороны", - сказал Ниинистё.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 16:38
СМИ: Финляндия отказалась выполнять условие Турции для вступления в НАТО
 
В миреЙенс СтолтенбергФинляндияТурцияШвецияНАТОРабочая партия Курдистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала