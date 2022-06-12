https://ria.ru/20220612/niiniste-1794921547.html

Финляндии трудно понять озабоченности Турции по терроризму, заявил Ниинисте

Финляндии трудно понять озабоченности Турции по терроризму, заявил Ниинисте - РИА Новости, 12.06.2022

Финляндии трудно понять озабоченности Турции по терроризму, заявил Ниинисте

Подход и действия Финляндии в борьбе с терроризмом полностью совпадает с общей линией других стран НАТО, и Хельсинки сложно понять, чем финны вызвали особое... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T17:28

2022-06-12T17:28

2022-06-12T17:28

в мире

йенс столтенберг

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турция

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нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 июн - РИА Новости. Подход и действия Финляндии в борьбе с терроризмом полностью совпадает с общей линией других стран НАТО, и Хельсинки сложно понять, чем финны вызвали особое беспокойство Турции, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.В воскресенье в финском местечке Култаранта начнутся традиционные ежегодные дебаты по внешней политике, где первым гостем стал генсек НАТО Йенс Столтенберг. В преддверии дебатов Ниинистё и Столтенберг провели пресс-брифинг, трансляцию вели финские СМИ."Я хотел бы подчеркнуть, что не вижу серьезных разногласий по поводу того, как Финляндия ведет себя в вопросе терроризма. Поэтому нам трудно понять, почему мы вызываем особое беспокойство в Турции", - отметил Ниинистё.Он отметил, что НАТО поддерживает переговоры, и в ближайшее время состоятся новые встречи представителей Швеции, Финляндии и Турции. Финляндия предоставила как можно больше информации о своей нынешней борьбе с терроризмом, сказал Ниинистё."Мы удивлены позицией Турции, в международной политике нужно серьезно относиться к тому, что говорит другая сторона, и мы серьезно относимся к мнению Турции. Будем надеяться, что мы сможем найти решение, которое удовлетворит все стороны", - сказал Ниинистё.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

https://ria.ru/20220611/nato-1794783244.html

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в мире, йенс столтенберг, финляндия, турция, швеция, нато, рабочая партия курдистана