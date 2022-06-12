https://ria.ru/20220612/nato-1794923759.html

Столтенберг: саммит НАТО не снимет вопросы Турции по Финляндии и Швеции

Столтенберг: саммит НАТО не снимет вопросы Турции по Финляндии и Швеции - РИА Новости, 12.06.2022

Столтенберг: саммит НАТО не снимет вопросы Турции по Финляндии и Швеции

Саммит НАТО в Мадриде 28-30 июня не является дедлайном для разрешения вопросов Турции относительно возможности вступления в альянс Финляндии и Швеции, заявил... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T17:39

2022-06-12T17:39

2022-06-12T17:53

в мире

нато

финляндия

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турция

рабочая партия курдистана

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Саммит НАТО в Мадриде 28-30 июня не является дедлайном для разрешения вопросов Турции относительно возможности вступления в альянс Финляндии и Швеции, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг."Саммит в Мадриде никогда не был дедлайном", - сказал Столтенберг на пресс-конференции во время визита в Финляндию, отвечая на вопрос о блокировке со стороны Турции и возможности разрешения этого вопроса в Мадриде. Пресс-конференция транслировалась на сайте альянса."Я бы хотел, чтобы это было решено как можно скорее. Мы активно работаем с нашим членом НАТО - Турцией, а также Финляндией и Швецией, чтобы ответить на эти вопросы, которые подняла Турция. Это законные опасения. Это касается терроризма, это касается экспорта вооружений", - сказал Столтенберг.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

https://ria.ru/20220612/arktika-1794828192.html

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Екатерина Зайцева

в мире, нато, финляндия, швеция, турция, рабочая партия курдистана, йенс столтенберг