https://ria.ru/20220612/nato-1794923759.html
Столтенберг: саммит НАТО не снимет вопросы Турции по Финляндии и Швеции
Столтенберг: саммит НАТО не снимет вопросы Турции по Финляндии и Швеции - РИА Новости, 12.06.2022
Столтенберг: саммит НАТО не снимет вопросы Турции по Финляндии и Швеции
Саммит НАТО в Мадриде 28-30 июня не является дедлайном для разрешения вопросов Турции относительно возможности вступления в альянс Финляндии и Швеции, заявил... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:39
2022-06-12T17:39
2022-06-12T17:53
в мире
нато
финляндия
швеция
турция
рабочая партия курдистана
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Саммит НАТО в Мадриде 28-30 июня не является дедлайном для разрешения вопросов Турции относительно возможности вступления в альянс Финляндии и Швеции, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг."Саммит в Мадриде никогда не был дедлайном", - сказал Столтенберг на пресс-конференции во время визита в Финляндию, отвечая на вопрос о блокировке со стороны Турции и возможности разрешения этого вопроса в Мадриде. Пресс-конференция транслировалась на сайте альянса."Я бы хотел, чтобы это было решено как можно скорее. Мы активно работаем с нашим членом НАТО - Турцией, а также Финляндией и Швецией, чтобы ответить на эти вопросы, которые подняла Турция. Это законные опасения. Это касается терроризма, это касается экспорта вооружений", - сказал Столтенберг.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
https://ria.ru/20220612/arktika-1794828192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, финляндия, швеция, турция, рабочая партия курдистана, йенс столтенберг
17:39 12.06.2022 (обновлено: 17:53 12.06.2022)
Столтенберг: саммит НАТО не снимет вопросы Турции по Финляндии и Швеции
Столтенберг: саммит НАТО – не дедлайн для снятия вопросов Турции по Финляндии и Швеции