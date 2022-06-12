https://ria.ru/20220612/nalog-1794894504.html

Миронов призвал повысить налоги для сверхбогатых

Миронов призвал повысить налоги для сверхбогатых - РИА Новости, 12.06.2022

Миронов призвал повысить налоги для сверхбогатых

Граждан с доходом ниже прожиточного минимума следует освободить от уплаты НДФЛ, а сверхбогатые люди должны платить 18% от доходов свыше 50 миллионов рублей в... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T14:38

2022-06-12T14:38

2022-06-12T14:38

россия

экономика

сергей миронов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/76/1495847628_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_8344f4bd2b379d6911ea47ff8f327530.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Граждан с доходом ниже прожиточного минимума следует освободить от уплаты НДФЛ, а сверхбогатые люди должны платить 18% от доходов свыше 50 миллионов рублей в год, сообщил глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале."Считаю, что сверхбогатые люди должны платить 18% от доходов более 50 миллионов рублей в год… А вот граждан с доходами ниже прожиточного минимума мы предлагаем полностью освободить от уплаты НДФЛ", — написал он.По его словам, в России немного людей с доходами выше 50 миллионов рублей в год, но сейчас их счета за границей заморожены, хотя этого можно было избежать, если бы эти люди не выводили средства за границу."Таких людей не очень много, но они оперируют огромными деньгами, и у них уж точно не убудет. В течение нескольких десятилетий олигархи исправно выводили миллиарды за границу. И вот теперь они всё потеряли. Счета заморожены, в обозримом будущем свои деньги назад они не получат. Зачем, спрашивается, стоило уводить деньги из страны? Не лучше ли было поступить по совести и перечислить больше налогов в бюджет?", — отметил он.Миронов добавил, что в России более 20 миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума. Он уточнил, что таких граждан стоит освободить от уплаты НДФЛ."А вот граждан с доходами ниже прожиточного минимума мы предлагаем полностью освободить от уплаты НДФЛ. Страшно представить, но таких людей в нашей стране более 20 миллионов, и в месяц они "зарабатывают" не более 13 тысяч рублей", — резюмировал он.

https://ria.ru/20220419/nalogi-1784287523.html

https://ria.ru/20220110/ndfl-1767167119.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, сергей миронов