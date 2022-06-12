https://ria.ru/20220612/nalog-1794894504.html
Миронов призвал повысить налоги для сверхбогатых
Миронов призвал повысить налоги для сверхбогатых - РИА Новости, 12.06.2022
Миронов призвал повысить налоги для сверхбогатых
Граждан с доходом ниже прожиточного минимума следует освободить от уплаты НДФЛ, а сверхбогатые люди должны платить 18% от доходов свыше 50 миллионов рублей в... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:38
2022-06-12T14:38
2022-06-12T14:38
россия
экономика
сергей миронов
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Граждан с доходом ниже прожиточного минимума следует освободить от уплаты НДФЛ, а сверхбогатые люди должны платить 18% от доходов свыше 50 миллионов рублей в год, сообщил глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале."Считаю, что сверхбогатые люди должны платить 18% от доходов более 50 миллионов рублей в год… А вот граждан с доходами ниже прожиточного минимума мы предлагаем полностью освободить от уплаты НДФЛ", — написал он.По его словам, в России немного людей с доходами выше 50 миллионов рублей в год, но сейчас их счета за границей заморожены, хотя этого можно было избежать, если бы эти люди не выводили средства за границу."Таких людей не очень много, но они оперируют огромными деньгами, и у них уж точно не убудет. В течение нескольких десятилетий олигархи исправно выводили миллиарды за границу. И вот теперь они всё потеряли. Счета заморожены, в обозримом будущем свои деньги назад они не получат. Зачем, спрашивается, стоило уводить деньги из страны? Не лучше ли было поступить по совести и перечислить больше налогов в бюджет?", — отметил он.Миронов добавил, что в России более 20 миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума. Он уточнил, что таких граждан стоит освободить от уплаты НДФЛ."А вот граждан с доходами ниже прожиточного минимума мы предлагаем полностью освободить от уплаты НДФЛ. Страшно представить, но таких людей в нашей стране более 20 миллионов, и в месяц они "зарабатывают" не более 13 тысяч рублей", — резюмировал он.
https://ria.ru/20220419/nalogi-1784287523.html
https://ria.ru/20220110/ndfl-1767167119.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, сергей миронов
Миронов призвал повысить налоги для сверхбогатых
Лидер эсеров Миронов призвал повысить налоги для сверхбогатых
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Граждан с доходом ниже прожиточного минимума следует освободить от уплаты НДФЛ, а сверхбогатые люди должны платить 18% от доходов свыше 50 миллионов рублей в год, сообщил
глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
"Считаю, что сверхбогатые люди должны платить 18% от доходов более 50 миллионов рублей в год… А вот граждан с доходами ниже прожиточного минимума мы предлагаем полностью освободить от уплаты НДФЛ", — написал он.
По его словам, в России
немного людей с доходами выше 50 миллионов рублей в год, но сейчас их счета за границей заморожены, хотя этого можно было избежать, если бы эти люди не выводили средства за границу.
"Таких людей не очень много, но они оперируют огромными деньгами, и у них уж точно не убудет. В течение нескольких десятилетий олигархи исправно выводили миллиарды за границу. И вот теперь они всё потеряли. Счета заморожены, в обозримом будущем свои деньги назад они не получат. Зачем, спрашивается, стоило уводить деньги из страны? Не лучше ли было поступить по совести и перечислить больше налогов в бюджет?", — отметил он.
Миронов добавил, что в России более 20 миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума. Он уточнил, что таких граждан стоит освободить от уплаты НДФЛ.
"А вот граждан с доходами ниже прожиточного минимума мы предлагаем полностью освободить от уплаты НДФЛ. Страшно представить, но таких людей в нашей стране более 20 миллионов, и в месяц они "зарабатывают" не более 13 тысяч рублей", — резюмировал он.