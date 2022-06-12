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Музей русского присутствия на Святой земле открыли в Иерусалиме - РИА Новости, 12.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220612/muzey-1794959291.html
Музей русского присутствия на Святой земле открыли в Иерусалиме
Музей русского присутствия на Святой земле открыли в Иерусалиме - РИА Новости, 12.06.2022
Музей русского присутствия на Святой земле открыли в Иерусалиме
Торжественная церемония открытия музея "Россия на Святой земле", приуроченная также к 140-летию Императорского православного Палестинского общества (ИППО),... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T22:04
2022-06-12T22:04
религия
анатолий викторов
сергей степашин
елизавета федоровна
россия
израиль
москва
культура
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ИЕРУСАЛИМ, 12 июн - РИА Новости. Торжественная церемония открытия музея "Россия на Святой земле", приуроченная также к 140-летию Императорского православного Палестинского общества (ИППО), прошла на Сергиевском подворье в центре Иерусалима.Основой музея стали сотни исторических фотографий, документов и артефактов, иллюстрирующие русское присутствие и паломничество на Святую землю, начиная со второй половины XIX века.В церемонии открытия музея участвовали посол России в Израиле Анатолий Викторов, начальник Русской духовной миссии (РДМ) архимандрит Александр (Елисов), дипломаты, общественность, руководство израильской организации по охране памятников истории и культуры. Выступающие отмечали, что 2022 год стал юбилейным для целого ряда значимых событий в истории русского духовного присутствия в Палестине."Вы знаете, что РДМ в этом году отмечает 175 лет. Императорское православное Палестинское общество - 140 лет. Наш знаменитый Троицкий русский собор в этом году отмечает 150-летие со дня своего освящения. И, наконец, последняя юбилейная цифра в этом ряду - она еще очень небольшая, но тем не менее, для нас она тоже знаменательная - пятилетие возобновления присутствия России на Сергиевском подворье. И эта преемственность говорит о том, что вера православная в нашем народе не иссякла", - сказал РИА Новости присутствовавший на церемонии начальник РДМ архимандрит Александр.Традиция русского присутствия на Святой земле возникла с древних времен, и первые документальные сообщения о паломниках в Иерусалиме относятся еще к XI веку, однако интенсивное строительство школ, больниц, церквей, монастырей и подворий началось во второй половине XIX века по инициативе ИППО, первым председателем которого стал великий князь Сергей Александрович (Романов).Трудами великого князя и его супруги, Елизаветы Фёдоровны, было построено и Сергиево подворье в Иерусалиме, где сегодня, помимо музея, также были открыты памятные доски, рассказывающие об этом событии, состоявшемся 140 лет назад. По словам посла РФ Анатолия Викторова, традиция паломничества на Святую землю и укрепления духовного присутствия России в местах евангельских событий не прервалась и по сей день."Здесь на Святой земле Россия никогда не имела колонизаторских или военно-политических амбиций. Мы сюда пришли не за территориями и не колонизировать, а чтобы установить связь с действовавшими, как тогда говорили, восточными православными церквями, чтобы подпитаться религиозными традициями и лучшее из них перенести в Россию. И сегодня ИППО под руководством Сергея Степашина осуществляет эту миссию", - сказал Викторов РИА Новости.Сергиевское подворье, где сегодня был открыт музей, было возвращено РФ при содействии властей Израиля в 2007 году. Еще 10 лет потребовалось на восстановление, ремонт и реконструкцию здания, которое приняло первых паломников и туристов в июне 2017 года. Среди тех, кто поздравил участников церемонии с юбилейными датами и открытием музея, был председатель ИППО Сергей Степашин, вышедший на видеосвязь из Москвы.
https://ria.ru/20220610/muzey-1794605497.html
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анатолий викторов, сергей степашин, елизавета федоровна, россия, израиль, москва, культура
22:04 12.06.2022
 
Музей русского присутствия на Святой земле открыли в Иерусалиме

В Иерусалиме открыли Музей русского присутствия на Святой земле

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСтарый город в Иерусалиме
Старый город в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ИЕРУСАЛИМ, 12 июн - РИА Новости. Торжественная церемония открытия музея "Россия на Святой земле", приуроченная также к 140-летию Императорского православного Палестинского общества (ИППО), прошла на Сергиевском подворье в центре Иерусалима.
Основой музея стали сотни исторических фотографий, документов и артефактов, иллюстрирующие русское присутствие и паломничество на Святую землю, начиная со второй половины XIX века.
В церемонии открытия музея участвовали посол России в Израиле Анатолий Викторов, начальник Русской духовной миссии (РДМ) архимандрит Александр (Елисов), дипломаты, общественность, руководство израильской организации по охране памятников истории и культуры. Выступающие отмечали, что 2022 год стал юбилейным для целого ряда значимых событий в истории русского духовного присутствия в Палестине.
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"Вы знаете, что РДМ в этом году отмечает 175 лет. Императорское православное Палестинское общество - 140 лет. Наш знаменитый Троицкий русский собор в этом году отмечает 150-летие со дня своего освящения. И, наконец, последняя юбилейная цифра в этом ряду - она еще очень небольшая, но тем не менее, для нас она тоже знаменательная - пятилетие возобновления присутствия России на Сергиевском подворье. И эта преемственность говорит о том, что вера православная в нашем народе не иссякла", - сказал РИА Новости присутствовавший на церемонии начальник РДМ архимандрит Александр.
Традиция русского присутствия на Святой земле возникла с древних времен, и первые документальные сообщения о паломниках в Иерусалиме относятся еще к XI веку, однако интенсивное строительство школ, больниц, церквей, монастырей и подворий началось во второй половине XIX века по инициативе ИППО, первым председателем которого стал великий князь Сергей Александрович (Романов).
Трудами великого князя и его супруги, Елизаветы Фёдоровны, было построено и Сергиево подворье в Иерусалиме, где сегодня, помимо музея, также были открыты памятные доски, рассказывающие об этом событии, состоявшемся 140 лет назад. По словам посла РФ Анатолия Викторова, традиция паломничества на Святую землю и укрепления духовного присутствия России в местах евангельских событий не прервалась и по сей день.
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"Здесь на Святой земле Россия никогда не имела колонизаторских или военно-политических амбиций. Мы сюда пришли не за территориями и не колонизировать, а чтобы установить связь с действовавшими, как тогда говорили, восточными православными церквями, чтобы подпитаться религиозными традициями и лучшее из них перенести в Россию. И сегодня ИППО под руководством Сергея Степашина осуществляет эту миссию", - сказал Викторов РИА Новости.
Сергиевское подворье, где сегодня был открыт музей, было возвращено РФ при содействии властей Израиля в 2007 году. Еще 10 лет потребовалось на восстановление, ремонт и реконструкцию здания, которое приняло первых паломников и туристов в июне 2017 года. Среди тех, кто поздравил участников церемонии с юбилейными датами и открытием музея, был председатель ИППО Сергей Степашин, вышедший на видеосвязь из Москвы.
 
РелигияАнатолий ВикторовСергей СтепашинЕлизавета ФедоровнаРоссияИзраильМоскваКультура
 
 
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