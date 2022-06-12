https://ria.ru/20220612/muzey-1794566588.html
Музей ивановского ситца отмечает 35-летие
Музей ивановского ситца отмечает 35-летие - РИА Новости, 12.06.2022
Музей ивановского ситца отмечает 35-летие
Музей ивановского ситца, хранящий уникальную коллекцию исторического текстиля, ставшую основой разработок для большинства современных дизайнеров, отмечает свое... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T09:00
2022-06-12T09:00
2022-06-12T09:00
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Музей ивановского ситца, хранящий уникальную коллекцию исторического текстиля, ставшую основой разработок для большинства современных дизайнеров, отмечает свое 35-летие, говорится в пресс-релизе музея. "Годовщину планируем отметить большим дефиле-показом этнографической коллекции костюма от Сергея Глебушкина, исторического костюма от Натальи Денисовой и коллекций от кутюр Вячеслава Зайцева и Ирины Крутиковой. Ирина Владимировна лично представит свою коллекцию. Так же мы открываем выставку "Строчка-вышивка: от ремесла к искусству", где покажем предметы из собрания Музея и работы действующих предприятий области", – рассказала старший научный сотрудник Музея ивановского ситца Юлия Блавдзевич.Музей был открыт в июне 1987 года. За это время он приобрел известность среди любителей и специалистов, интересующейся историей текстиля и текстильных технологий. Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день он стал по-настоящему экспертным центром, с которым работают все именитые дизайнеры.Начало коллекции было положено в 70- е годы XIX века, когда представитель рода иваново-вознесенских текстильных фабрикантов Дмитрий Бурылин начал собирать ткани с ручной набойкой. Рост популярности дела Бурилина начался после того, как в 1896 году во время Всероссийской промышленной и художественной выставки он преподнес в дар императору Николаю II альбом с образцами текстиля из своей коллекции. И теперь уже ведущие текстильные фабрики рубежа XIX-XX веков считали за честь отправить образцы своей продукции в его коллекцию.Сейчас музей обладает уникальным текстильным фондом, в котором собрано более 550 тысяч образцов различных тканей: от коптских тканей V-VIII вв. до современных вариантов.По ее словам, ценный исторический опыт и уникальная коллекция и в наши дни привлекают не только просто любителей, но именитых дизайнеров и художников театра и кино, а также специалистов современного текстильного производства."Ежегодно, к коллекции музея обращаются большое количество исследователей, дизайнеров, историков моды. Часть экспозиции посвящена работам нашего именитого земляка Вячеслава Зайцева, который дружит с музеем и передал в фонды часть своих коллекций. Эти залы носят название "Слава Зайцев: Жизнь=Творчество", – рассказала Блавдзевич.
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РИА Новости
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общество, социальный навигатор, николай ii, вячеслав зайцев, новости культуры, россия, иваново
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Музей ивановского ситца, хранящий уникальную коллекцию исторического текстиля, ставшую основой разработок для большинства современных дизайнеров, отмечает свое 35-летие, говорится в пресс-релизе музея.
"Годовщину планируем отметить большим дефиле-показом этнографической коллекции костюма от Сергея Глебушкина, исторического костюма от Натальи Денисовой и коллекций от кутюр Вячеслава Зайцева и Ирины Крутиковой. Ирина Владимировна лично представит свою коллекцию. Так же мы открываем выставку "Строчка-вышивка: от ремесла к искусству", где покажем предметы из собрания Музея и работы действующих предприятий области", – рассказала старший научный сотрудник Музея ивановского ситца Юлия Блавдзевич.
Музей был открыт в июне 1987 года. За это время он приобрел известность среди любителей и специалистов, интересующейся историей текстиля и текстильных технологий. Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день он стал по-настоящему экспертным центром, с которым работают все именитые дизайнеры.
Начало коллекции было положено в 70- е годы XIX века, когда представитель рода иваново-вознесенских текстильных фабрикантов Дмитрий Бурылин начал собирать ткани с ручной набойкой. Рост популярности дела Бурилина начался после того, как в 1896 году во время Всероссийской промышленной и художественной выставки он преподнес в дар императору Николаю II альбом с образцами текстиля из своей коллекции. И теперь уже ведущие текстильные фабрики рубежа XIX-XX веков считали за честь отправить образцы своей продукции в его коллекцию.
Сейчас музей обладает уникальным текстильным фондом, в котором собрано более 550 тысяч образцов различных тканей: от коптских тканей V-VIII вв. до современных вариантов.
"Среди коллекций тканей и кроков советского периода выделяется коллекция агитационного текстиля. Безусловно, это особенное явление, просуществовавшее всего десятилетие с начала 20-х до начала 30-х годов XX века. Оно оставило заметный след и стало своеобразным культурным кодом молодого советского государства. Агитационный текстиль это виртуозный разговор со зрителем и потребителем ткани на языке символов", – отметила Юлия Блавдзевич.
По ее словам, ценный исторический опыт и уникальная коллекция и в наши дни привлекают не только просто любителей, но именитых дизайнеров и художников театра и кино, а также специалистов современного текстильного производства.
"Ежегодно, к коллекции музея обращаются большое количество исследователей, дизайнеров, историков моды. Часть экспозиции посвящена работам нашего именитого земляка Вячеслава Зайцева, который дружит с музеем и передал в фонды часть своих коллекций. Эти залы носят название "Слава Зайцев: Жизнь=Творчество", – рассказала Блавдзевич.
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В Музее ивановского ситца
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Подборка текстильных рисунков, посвященных армии
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В Музее ивановского ситца
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Подборка текстильных рисунков, посвященных армии