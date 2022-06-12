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Ситуация с пленными российскими моряками усугубилась, заявила Москалькова - РИА Новости, 12.06.2022
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Ситуация с пленными российскими моряками усугубилась, заявила Москалькова
Ситуация с пленными российскими моряками усугубилась, заявила Москалькова - РИА Новости, 12.06.2022
Ситуация с пленными российскими моряками усугубилась, заявила Москалькова
Ситуация с 77 пленными моряками восьми гражданских кораблей России на Украине усугубилась из-за того, что их корабли выставлены на торги, сообщила журналистам в РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:47
2022-06-12T14:47
россия
украина
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ситуация с 77 пленными моряками восьми гражданских кораблей России на Украине усугубилась из-за того, что их корабли выставлены на торги, сообщила журналистам в воскресенье уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Семьдесят семь человек моряков, и их ситуация сегодня усугубилась тем, что российские корабли выставлены на торги. Если они будут проданы, то экипажи окажутся на берегу. У них нет мест проживания, у них нет правового статуса, на сегодняшний день нет возможности вернуться", - сказала омбудсмен.Она отметила, что необходимо вести диалог о возвращении гражданских пленных."Важно вести диалог с украинской стороной и достигнуть компромисса о взаимном возвращении гражданских российских лиц", - добавила Москалькова.В мае омбудсмен сообщала, что на что на Украине удерживаются 77 моряков восьми гражданских кораблей России.
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россия, украина
14:47 12.06.2022
 
Ситуация с пленными российскими моряками усугубилась, заявила Москалькова

Омбудсмен Москалькова: ситуация с пленными российскими моряками на Украине усугубилась

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкКорабли береговой охраны Украины в Одесском порту
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Денис Петров
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Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ситуация с 77 пленными моряками восьми гражданских кораблей России на Украине усугубилась из-за того, что их корабли выставлены на торги, сообщила журналистам в воскресенье уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Семьдесят семь человек моряков, и их ситуация сегодня усугубилась тем, что российские корабли выставлены на торги. Если они будут проданы, то экипажи окажутся на берегу. У них нет мест проживания, у них нет правового статуса, на сегодняшний день нет возможности вернуться", - сказала омбудсмен.
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Она отметила, что необходимо вести диалог о возвращении гражданских пленных.
"Важно вести диалог с украинской стороной и достигнуть компромисса о взаимном возвращении гражданских российских лиц", - добавила Москалькова.
В мае омбудсмен сообщала, что на что на Украине удерживаются 77 моряков восьми гражданских кораблей России.
 
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