https://ria.ru/20220612/molodezh-1794923442.html

Кириенко рассказал о грантах для молодежи из ДНР и ЛНР

Кириенко рассказал о грантах для молодежи из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022

Кириенко рассказал о грантах для молодежи из ДНР и ЛНР

На проекты молодежи из ДНР и ЛНР в рамках программ Росмолодежи зарезервировано 120 миллионов рублей, заявил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T17:35

2022-06-12T17:35

2022-06-12T17:35

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. На проекты молодежи из ДНР и ЛНР в рамках программ Росмолодежи зарезервировано 120 миллионов рублей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил активнее привлекать молодежь Донбасса к проектам Росмолодежи и дать ей те же возможности, что и российской молодежи."Всего 120 миллионов рублей специально зарезервировано под проекты ребят из ДНР и ЛНР. Так что вперёд, подавайте свои проекты", - заявил Кириенко на презентации проектов Росмолодежи (ФАДМ) и Российского общества "Знание" (РОЗ) с подключениями площадок в Москве, Луганске, Донецке, арт-кластера "Таврида" , Оренбурга (форум "Евразия").Он добавил также, что в фестивале "Таврида" в августе этого года примут участие 500 детей из ДНР и ЛНР, для них уже зарезервировано соответствующее количество путёвок.Кроме того, за ДНР и ЛНР зарезервировано 5 тысяч путёвок для путешествий по России в рамках программы "Больше, чем путешествие", отметил Кириенко.

https://ria.ru/20220609/donbass-1794356173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия