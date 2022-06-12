https://ria.ru/20220612/molodezh-1794923442.html
Кириенко рассказал о грантах для молодежи из ДНР и ЛНР
Кириенко рассказал о грантах для молодежи из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022
Кириенко рассказал о грантах для молодежи из ДНР и ЛНР
На проекты молодежи из ДНР и ЛНР в рамках программ Росмолодежи зарезервировано 120 миллионов рублей, заявил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:35
2022-06-12T17:35
2022-06-12T17:35
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756384547_0:247:3201:2048_1920x0_80_0_0_ee77c43fc0533b6962bf501bfdb7ed77.jpg
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. На проекты молодежи из ДНР и ЛНР в рамках программ Росмолодежи зарезервировано 120 миллионов рублей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил активнее привлекать молодежь Донбасса к проектам Росмолодежи и дать ей те же возможности, что и российской молодежи."Всего 120 миллионов рублей специально зарезервировано под проекты ребят из ДНР и ЛНР. Так что вперёд, подавайте свои проекты", - заявил Кириенко на презентации проектов Росмолодежи (ФАДМ) и Российского общества "Знание" (РОЗ) с подключениями площадок в Москве, Луганске, Донецке, арт-кластера "Таврида" , Оренбурга (форум "Евразия").Он добавил также, что в фестивале "Таврида" в августе этого года примут участие 500 детей из ДНР и ЛНР, для них уже зарезервировано соответствующее количество путёвок.Кроме того, за ДНР и ЛНР зарезервировано 5 тысяч путёвок для путешествий по России в рамках программы "Больше, чем путешествие", отметил Кириенко.
https://ria.ru/20220609/donbass-1794356173.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756384547_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_64463b06c60c4b09d72bbbde8472d87d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Кириенко рассказал о грантах для молодежи из ДНР и ЛНР
Кириенко: на проекты молодежи из ДНР и ЛНР выделили 120 миллионов рублей