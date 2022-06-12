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Кириенко рассказал о грантах для молодежи из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022
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Кириенко рассказал о грантах для молодежи из ДНР и ЛНР
Кириенко рассказал о грантах для молодежи из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022
Кириенко рассказал о грантах для молодежи из ДНР и ЛНР
На проекты молодежи из ДНР и ЛНР в рамках программ Росмолодежи зарезервировано 120 миллионов рублей, заявил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:35
2022-06-12T17:35
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. На проекты молодежи из ДНР и ЛНР в рамках программ Росмолодежи зарезервировано 120 миллионов рублей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил активнее привлекать молодежь Донбасса к проектам Росмолодежи и дать ей те же возможности, что и российской молодежи."Всего 120 миллионов рублей специально зарезервировано под проекты ребят из ДНР и ЛНР. Так что вперёд, подавайте свои проекты", - заявил Кириенко на презентации проектов Росмолодежи (ФАДМ) и Российского общества "Знание" (РОЗ) с подключениями площадок в Москве, Луганске, Донецке, арт-кластера "Таврида" , Оренбурга (форум "Евразия").Он добавил также, что в фестивале "Таврида" в августе этого года примут участие 500 детей из ДНР и ЛНР, для них уже зарезервировано соответствующее количество путёвок.Кроме того, за ДНР и ЛНР зарезервировано 5 тысяч путёвок для путешествий по России в рамках программы "Больше, чем путешествие", отметил Кириенко.
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
17:35 12.06.2022
 
Кириенко рассказал о грантах для молодежи из ДНР и ЛНР

Кириенко: на проекты молодежи из ДНР и ЛНР выделили 120 миллионов рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтудент на набережной
Студент на набережной - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. На проекты молодежи из ДНР и ЛНР в рамках программ Росмолодежи зарезервировано 120 миллионов рублей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил активнее привлекать молодежь Донбасса к проектам Росмолодежи и дать ей те же возможности, что и российской молодежи.
"Всего 120 миллионов рублей специально зарезервировано под проекты ребят из ДНР и ЛНР. Так что вперёд, подавайте свои проекты", - заявил Кириенко на презентации проектов Росмолодежи (ФАДМ) и Российского общества "Знание" (РОЗ) с подключениями площадок в Москве, Луганске, Донецке, арт-кластера "Таврида" , Оренбурга (форум "Евразия").
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Он добавил также, что в фестивале "Таврида" в августе этого года примут участие 500 детей из ДНР и ЛНР, для них уже зарезервировано соответствующее количество путёвок.
Кроме того, за ДНР и ЛНР зарезервировано 5 тысяч путёвок для путешествий по России в рамках программы "Больше, чем путешествие", отметил Кириенко.
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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