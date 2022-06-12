https://ria.ru/20220612/moldaviya-1794923317.html
Молдавия и Катар договорились о сотрудничестве в области энергетики
Молдавия и Катар договорились о сотрудничестве в области энергетики - РИА Новости, 12.06.2022
Молдавия и Катар договорились о сотрудничестве в области энергетики
Власти Молдавии и Катара договорились о сотрудничестве в областях сельского хозяйства и энергетики, сообщила пресс-служба молдавского правительства. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:35
2022-06-12T17:35
2022-06-12T17:35
цены на нефть
наталья гаврилица
молдавия
катар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594858616_0:181:1600:1081_1920x0_80_0_0_7e28c824fc2fd56a1e85dfd11792d095.jpg
КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Власти Молдавии и Катара договорились о сотрудничестве в областях сельского хозяйства и энергетики, сообщила пресс-служба молдавского правительства."Премьер-министр Наталья Гаврилица провела официальную встречу со своим катарским коллегой шейхом Халидом бин Хамадом аль-Тани. Стороны договорились о сотрудничестве в агропродовольственной сфере как путем обмена опытом, так и путем активизации взаимодействия в частном секторе... и пути сотрудничества для укрепления энергетической безопасности страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.Официальные лица обсудили вопросы, связанные с энергетическим сектором Молдавии, в том числе создание стратегических резервов, инвестиции в возобновляемые источники.Кроме того, были подписаны два двусторонних соглашения между Молдавией и Катаром: Соглашение об отмене краткосрочных виз для владельцев обычных паспортов и Соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве в области сельского хозяйства.
https://ria.ru/20220611/pridnestrove-1794788639.html
https://ria.ru/20220609/evropeytsy-1794069411.html
молдавия
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594858616_0:84:1600:1284_1920x0_80_0_0_e944d3a113c8bb43f4839794422b17a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, наталья гаврилица, молдавия, катар
Молдавия и Катар договорились о сотрудничестве в области энергетики
Молдавия и Катар договорились о сотрудничестве в области сельского хозяйства и энергетики