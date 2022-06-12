https://ria.ru/20220612/moldaviya-1794923317.html

Молдавия и Катар договорились о сотрудничестве в области энергетики

Молдавия и Катар договорились о сотрудничестве в области энергетики - РИА Новости, 12.06.2022

Молдавия и Катар договорились о сотрудничестве в области энергетики

Власти Молдавии и Катара договорились о сотрудничестве в областях сельского хозяйства и энергетики, сообщила пресс-служба молдавского правительства. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T17:35

2022-06-12T17:35

2022-06-12T17:35

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КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Власти Молдавии и Катара договорились о сотрудничестве в областях сельского хозяйства и энергетики, сообщила пресс-служба молдавского правительства."Премьер-министр Наталья Гаврилица провела официальную встречу со своим катарским коллегой шейхом Халидом бин Хамадом аль-Тани. Стороны договорились о сотрудничестве в агропродовольственной сфере как путем обмена опытом, так и путем активизации взаимодействия в частном секторе... и пути сотрудничества для укрепления энергетической безопасности страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.Официальные лица обсудили вопросы, связанные с энергетическим сектором Молдавии, в том числе создание стратегических резервов, инвестиции в возобновляемые источники.Кроме того, были подписаны два двусторонних соглашения между Молдавией и Катаром: Соглашение об отмене краткосрочных виз для владельцев обычных паспортов и Соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве в области сельского хозяйства.

https://ria.ru/20220611/pridnestrove-1794788639.html

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цены на нефть, наталья гаврилица, молдавия, катар