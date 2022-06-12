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Молдавия и Катар договорились о сотрудничестве в области энергетики - РИА Новости, 12.06.2022
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Молдавия и Катар договорились о сотрудничестве в области энергетики
Молдавия и Катар договорились о сотрудничестве в области энергетики - РИА Новости, 12.06.2022
Молдавия и Катар договорились о сотрудничестве в области энергетики
Власти Молдавии и Катара договорились о сотрудничестве в областях сельского хозяйства и энергетики, сообщила пресс-служба молдавского правительства. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:35
2022-06-12T17:35
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КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Власти Молдавии и Катара договорились о сотрудничестве в областях сельского хозяйства и энергетики, сообщила пресс-служба молдавского правительства."Премьер-министр Наталья Гаврилица провела официальную встречу со своим катарским коллегой шейхом Халидом бин Хамадом аль-Тани. Стороны договорились о сотрудничестве в агропродовольственной сфере как путем обмена опытом, так и путем активизации взаимодействия в частном секторе... и пути сотрудничества для укрепления энергетической безопасности страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.Официальные лица обсудили вопросы, связанные с энергетическим сектором Молдавии, в том числе создание стратегических резервов, инвестиции в возобновляемые источники.Кроме того, были подписаны два двусторонних соглашения между Молдавией и Катаром: Соглашение об отмене краткосрочных виз для владельцев обычных паспортов и Соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве в области сельского хозяйства.
https://ria.ru/20220611/pridnestrove-1794788639.html
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цены на нефть, наталья гаврилица, молдавия, катар
17:35 12.06.2022
 
Молдавия и Катар договорились о сотрудничестве в области энергетики

Молдавия и Катар договорились о сотрудничестве в области сельского хозяйства и энергетики

© Facebook/Natalia GavrilițaПремьер Молдавии Наталья Гаврилица
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица
© Facebook/Natalia Gavrilița
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Власти Молдавии и Катара договорились о сотрудничестве в областях сельского хозяйства и энергетики, сообщила пресс-служба молдавского правительства.
"Премьер-министр Наталья Гаврилица провела официальную встречу со своим катарским коллегой шейхом Халидом бин Хамадом аль-Тани. Стороны договорились о сотрудничестве в агропродовольственной сфере как путем обмена опытом, так и путем активизации взаимодействия в частном секторе... и пути сотрудничества для укрепления энергетической безопасности страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
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Официальные лица обсудили вопросы, связанные с энергетическим сектором Молдавии, в том числе создание стратегических резервов, инвестиции в возобновляемые источники.
Кроме того, были подписаны два двусторонних соглашения между Молдавией и Катаром: Соглашение об отмене краткосрочных виз для владельцев обычных паспортов и Соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве в области сельского хозяйства.
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