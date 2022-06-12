08:00 12.06.2022 (обновлено: 08:12 12.06.2022)
Стоил на Руси, как айфон: русский ассириец возрождает моду на кокошники
© Фото предоставлены Юханном НикадимусомЖенский кокошник
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Екатерина Янсон. Мастер по жемчужному шитью Юханн Никадимус мечтает, чтобы исторический кокошник стал частью мировой моды. Дизайнер сам изготавливает красивые головные уборы — и обучает этому других. Об исконных традициях, луннике Манижи и тиарах Cartier для русских князей он рассказал в интервью РИА Новости.
— Вы создали первый кокошник в 2014-м. Как пришла идея заняться таким редким ремеслом?
— Этот элемент женского костюма меня всегда манил. В сувенирном магазине можно найти кокошники, которые совсем не похожи на то, что носили на самом деле. Меня заинтересовал конкретный предмет, и я сшил его — венец Архангельской губернии, похожий на снежинку. Но восемь лет назад у меня не было задачи возродить интерес или спасти культуру. Я просто занимался делом, которое меня увлекает.
— Кокошник придумали в России?
— Некоторые ученые утверждают, что он пришел из Византии. Другие пишут — судя по результатам раскопок, это древнерусское изобретение.
Думаю, люди повсюду сталкиваются с одними и теми же проявлениями природы, в том числе человеческой. Поэтому везде мы видим похожие вещи. Любая культура — смесь разных культур.
© Фото предоставлены Юханном НикадимусомЮханн Никадимус
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
Юханн Никадимус
— Вы и сами представляете собой смесь культур…
— Да, папа ассириец, а мама русская. Родился в Казани, живу в Москве. Ассирийцы в начале ХХ века бежали от репрессий, Николай II предоставил им убежище. В итоге они расселились по планете.
— Кто-то из ваших предков надевал интересные головные уборы?
— Бабушка всегда носила две косы, оплетенные вокруг головы. И покрывала их платком. По старинному обычаю девушка ходила с одной косой и не скрывала волосы только до замужества.
Вообще, русские головные уборы можно разделить на две группы: девичьи и женские. Первые позволяют демонстрировать волосы, распущенные или заплетенные в косу, — это могут быть повязки и венцы разных видов, как мой первый кокошник "Снежинка".
В нашей стране много и локальных традиций, которые порой сильно отличаются друг от друга. Есть обычаи деревенские, городские или статусные, чтобы продемонстрировать положение.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021
Певица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021
— Кокошник с обложки сингла Манижи Russian Woman — тоже ваше творение. В нем же певица приехала на красную, точнее, бирюзовую дорожку Евровидения в 2021-м. Реакции на наряд были разные: кто-то говорил, что это сатанинский символ, кто-то участвовал в флешмобе в ее поддержку в соцсетях.
— Это лунник, кокошник Владимирской губернии, у него есть музейные прототипы XVIII-XIX века. Совершенно традиционный русский головной убор, похожих нет ни в одной культуре.
Такие кокошники носили по всему Поволжью и средней полосе России. Они бывали больше или меньше размером, их надевали горожанки в XVIII веке. Это типичный для того времени головной убор. Дорогой, как iPhone в наше время.
© Фото предоставлены Юханном НикадимусомЖенский кокошник
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Женский кокошник
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
Женский головной убор
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Женский головной убор
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
1 из 2
Женский кокошник
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
2 из 2
Женский головной убор
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
— В вашей коллекции есть кокошники, вдохновленные тиарами Cartier. Расскажите, почему это в первую очередь исконно русская история?
— В 2021-м проходила выставка "Cartier: продолжая историю", посвященная предметам из Эрмитажа. Одновременно состоялась закрытая презентация новой коллекции, туда же ювелирный дом привез тиары, созданные для русских князей и княгинь 100 лет назад. Но если в конце XIX века Cartier вдохновлялись русским орнаментом и кокошниками, то теперь решили сделать ровно наоборот. Пригласили меня, и я изготовил несколько головных уборов по старинным технологиям.
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
Модель в кокошнике
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Модель в кокошнике
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
Женский головной убор
2 из 6
Женский головной убор
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
Головной убор
3 из 6
Головной убор
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
Расшитый женский кокошник
4 из 6
Расшитый женский кокошник
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
Кокошник
5 из 6
Кокошник
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
Женский кокошник
6 из 6
Женский кокошник
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
1 из 6
Модель в кокошнике
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
2 из 6
Женский головной убор
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
3 из 6
Головной убор
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
4 из 6
Расшитый женский кокошник
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
5 из 6
Кокошник
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
6 из 6
Женский кокошник
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
— В студии дизайна "Проектные мастерские" вы пытаетесь возродить интерес к традиционным ремеслам. Есть сейчас к этому интерес?
— Да. Как и во всем мире. Современные дизайнеры интересуются национальным костюмом, создают свои интерпретации. Надеюсь, станет больше мастеров, которые занимаются старинными техниками вышивки.
Самые известные — люневильский крючок или вышивка крестиком. Но они пришли в Россию из-за рубежа вместе с модой. Мне бы хотелось, чтобы люди больше знали про старинные местные техники, орнаментальные особенности. Это отличительная национальная черта, и это привлекательно для всего мира. Нам же интересно наблюдать за японской культурой, мы легко ее отличаем. Так должно быть с русской культурой.
© Фото предоставлены Юханном НикадимусомЖенский кокошник
© Фото предоставлены Юханном Никадимусом
Женский кокошник
— Вы практикуете жемчужное шитье. Как и когда оно появилось на Руси?
— Первые упоминания относят к IX веку. Больше нигде в мире нет этой техники. Вы можете встретить ее в некоторых европейских культурах, но такое высокое орнаментальное мастерство существовало только в России. Да и сам камень считали чисто русским: наша страна до второй половины XIX века была главным потребителем жемчуга в мире.
— Не боитесь конкуренции со стороны производственных технологий?
— Нет. Ручной труд всегда в цене. Когда появилась фотография, все боялись, что исчезнет живопись. Когда придумали телевизор, говорили, что театр умрет. Когда возникли стриминговые платформы, думали, что не станет кинотеатров. Когда создали электронные книги — пророчили смерть бумажным. Но ничего такого не случилось.