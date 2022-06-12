https://ria.ru/20220612/minoborony-1794867090.html

Российская артиллерия уничтожила 21 пункт управления ВСУ

Российская артиллерия уничтожила 21 пункт управления ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022

Российская артиллерия уничтожила 21 пункт управления ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия поразили почти 250 районов скопления украинских военных, уничтожены более 320 националистов, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T11:44

2022-06-12T11:44

2022-06-12T11:59

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили почти 250 районов скопления украинских военных, уничтожены более 320 националистов, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ", - сказал Конашенков."В результате ударов уничтожено более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов, 15 специальных автомобилей и пять складов боеприпасов и топлива", - добавил он.

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794866201.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков