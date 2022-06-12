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Российская артиллерия уничтожила 21 пункт управления ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/minoborony-1794867090.html
Российская артиллерия уничтожила 21 пункт управления ВСУ
Российская артиллерия уничтожила 21 пункт управления ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022
Российская артиллерия уничтожила 21 пункт управления ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия поразили почти 250 районов скопления украинских военных, уничтожены более 320 националистов, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:44
2022-06-12T11:59
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили почти 250 районов скопления украинских военных, уничтожены более 320 националистов, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ", - сказал Конашенков."В результате ударов уничтожено более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов, 15 специальных автомобилей и пять складов боеприпасов и топлива", - добавил он.
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:44 12.06.2022 (обновлено: 11:59 12.06.2022)
 
Российская артиллерия уничтожила 21 пункт управления ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 320 украинских националистов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили почти 250 районов скопления украинских военных, уничтожены более 320 националистов, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ", - сказал Конашенков.
"В результате ударов уничтожено более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов, 15 специальных автомобилей и пять складов боеприпасов и топлива", - добавил он.
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 11:39Специальная военная операция на Украине
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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