https://ria.ru/20220612/minoborony-1794867090.html
Российская артиллерия уничтожила 21 пункт управления ВСУ
Российская артиллерия уничтожила 21 пункт управления ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022
Российская артиллерия уничтожила 21 пункт управления ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия поразили почти 250 районов скопления украинских военных, уничтожены более 320 националистов, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:44
2022-06-12T11:44
2022-06-12T11:59
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили почти 250 районов скопления украинских военных, уничтожены более 320 националистов, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ", - сказал Конашенков."В результате ударов уничтожено более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов, 15 специальных автомобилей и пять складов боеприпасов и топлива", - добавил он.
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794866201.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:44 12.06.2022 (обновлено: 11:59 12.06.2022)
Российская артиллерия уничтожила 21 пункт управления ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 320 украинских националистов