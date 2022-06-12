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ВС России перехватили две украинские "Точки-У" над Херсонской областью
ВС России перехватили две украинские "Точки-У" над Херсонской областью - РИА Новости, 12.06.2022
ВС России перехватили две украинские "Точки-У" над Херсонской областью
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили две ракеты "Точка-У" в Херсонской области, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:38
2022-06-12T11:38
2022-06-12T14:31
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили две ракеты "Точка-У" в Херсонской области, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Кроме того, российские ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в Харьковской области и ЛНР.
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в мире, россия, украина, харьковская область, луганская народная республика
11:38 12.06.2022 (обновлено: 14:31 12.06.2022)
ВС России перехватили две украинские "Точки-У" над Херсонской областью
Минобороны: ВС России перехватили две украинские баллистические ракеты "Точка-У"