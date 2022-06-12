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ВС России перехватили две украинские "Точки-У" над Херсонской областью

ВС России перехватили две украинские "Точки-У" над Херсонской областью - РИА Новости, 12.06.2022

ВС России перехватили две украинские "Точки-У" над Херсонской областью

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили две ракеты "Точка-У" в Херсонской области, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T11:38

2022-06-12T11:38

2022-06-12T14:31

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили две ракеты "Точка-У" в Херсонской области, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Кроме того, российские ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в Харьковской области и ЛНР.

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украина

харьковская область

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в мире, россия, украина, харьковская область, луганская народная республика