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Сила взрыва в Мелитополе составила 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/melitopol-1794937893.html
Сила взрыва в Мелитополе составила 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте
Сила взрыва в Мелитополе составила 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте - РИА Новости, 12.06.2022
Сила взрыва в Мелитополе составила 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте
Мощность устройства, взорвавшегося в Мелитополе, составила 700-800 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T19:05
2022-06-12T19:27
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Мощность устройства, взорвавшегося в Мелитополе, составила 700-800 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Два человека пострадали в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе в воскресенье. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения."По предварительным данным, мощность взрывного устройства эквивалентна 700-800 граммам в тротиловом эквиваленте", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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мелитополь, в мире
19:05 12.06.2022 (обновлено: 19:27 12.06.2022)
 
Сила взрыва в Мелитополе составила 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте

Рогов: мощность взрыва в Мелитополе составила 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте

© Фото : Владимир Рогов/TelegramНа месте теракта возле здания ГУМВД в Мелитополе
На месте теракта возле здания ГУМВД в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
На месте теракта возле здания ГУМВД в Мелитополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Мощность устройства, взорвавшегося в Мелитополе, составила 700-800 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Два человека пострадали в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе в воскресенье. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения.
"По предварительным данным, мощность взрывного устройства эквивалентна 700-800 граммам в тротиловом эквиваленте", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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