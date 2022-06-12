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Сила взрыва в Мелитополе составила 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте
Сила взрыва в Мелитополе составила 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте - РИА Новости, 12.06.2022
Сила взрыва в Мелитополе составила 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте
Мощность устройства, взорвавшегося в Мелитополе, составила 700-800 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T19:05
2022-06-12T19:05
2022-06-12T19:27
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Мощность устройства, взорвавшегося в Мелитополе, составила 700-800 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Два человека пострадали в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе в воскресенье. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения."По предварительным данным, мощность взрывного устройства эквивалентна 700-800 граммам в тротиловом эквиваленте", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, в мире
19:05 12.06.2022 (обновлено: 19:27 12.06.2022)
Сила взрыва в Мелитополе составила 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте
Рогов: мощность взрыва в Мелитополе составила 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте