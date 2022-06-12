https://ria.ru/20220612/melitopol-1794937893.html

Сила взрыва в Мелитополе составила 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте

Сила взрыва в Мелитополе составила 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте - РИА Новости, 12.06.2022

Сила взрыва в Мелитополе составила 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте

Мощность устройства, взорвавшегося в Мелитополе, составила 700-800 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T19:05

2022-06-12T19:05

2022-06-12T19:27

специальная военная операция на украине

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Мощность устройства, взорвавшегося в Мелитополе, составила 700-800 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Два человека пострадали в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе в воскресенье. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения."По предварительным данным, мощность взрывного устройства эквивалентна 700-800 граммам в тротиловом эквиваленте", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

мелитополь, в мире