https://ria.ru/20220612/mcdonalds-1794855354.html

Преемник McDonald's в России увеличит количество ресторанов до тысячи

Преемник McDonald's в России увеличит количество ресторанов до тысячи - РИА Новости, 12.06.2022

Преемник McDonald's в России увеличит количество ресторанов до тысячи

Преемник McDonald's в России в ближайшее пять-шесть лет увеличит количество ресторанов с 850 до 1 тысячи, заявил владелец сети-преемника McDonald's в России... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T10:31

2022-06-12T10:31

2022-06-12T14:30

mcdonald's corporation

россия

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Преемник McDonald's в России в ближайшее пять-шесть лет увеличит количество ресторанов с 850 до 1 тысячи, заявил владелец сети-преемника McDonald's в России "Вкусно и точка" Александр Говор на пресс-конференции."Планы наши амбициозные. У нас сейчас есть порядка 850 ресторанов, в ближайшее пять-шесть лет мы планируем довести эту цифру до тысячи", - сказал Говор.

https://ria.ru/20220612/restoran-1794857367.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

mcdonald's corporation, россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)