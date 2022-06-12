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Преемник McDonald's в России увеличит количество ресторанов до тысячи - РИА Новости, 12.06.2022
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Преемник McDonald's в России увеличит количество ресторанов до тысячи
Преемник McDonald's в России увеличит количество ресторанов до тысячи - РИА Новости, 12.06.2022
Преемник McDonald's в России увеличит количество ресторанов до тысячи
Преемник McDonald's в России в ближайшее пять-шесть лет увеличит количество ресторанов с 850 до 1 тысячи, заявил владелец сети-преемника McDonald's в России... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:31
2022-06-12T14:30
mcdonald's corporation
россия
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Преемник McDonald's в России в ближайшее пять-шесть лет увеличит количество ресторанов с 850 до 1 тысячи, заявил владелец сети-преемника McDonald's в России "Вкусно и точка" Александр Говор на пресс-конференции."Планы наши амбициозные. У нас сейчас есть порядка 850 ресторанов, в ближайшее пять-шесть лет мы планируем довести эту цифру до тысячи", - сказал Говор.
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mcdonald's corporation, россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
10:31 12.06.2022 (обновлено: 14:30 12.06.2022)
 
Преемник McDonald's в России увеличит количество ресторанов до тысячи

Преемник McDonald's в России в ближайшее время увеличит количество ресторанов до тысячи

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВывеска на ресторане "Макдоналдс"
Вывеска на ресторане Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вывеска на ресторане "Макдоналдс". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Преемник McDonald's в России в ближайшее пять-шесть лет увеличит количество ресторанов с 850 до 1 тысячи, заявил владелец сети-преемника McDonald's в России "Вкусно и точка" Александр Говор на пресс-конференции.
"Планы наши амбициозные. У нас сейчас есть порядка 850 ресторанов, в ближайшее пять-шесть лет мы планируем довести эту цифру до тысячи", - сказал Говор.
Персонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 10:48
В понедельник в Москве и области откроют 50 ресторанов "Вкусно — и точка"
 
McDonald's CorporationРоссия"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
 
 
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