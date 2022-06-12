https://ria.ru/20220612/mcdonalds-1794855354.html
Преемник McDonald's в России увеличит количество ресторанов до тысячи
Преемник McDonald's в России увеличит количество ресторанов до тысячи - РИА Новости, 12.06.2022
Преемник McDonald's в России увеличит количество ресторанов до тысячи
Преемник McDonald's в России в ближайшее пять-шесть лет увеличит количество ресторанов с 850 до 1 тысячи, заявил владелец сети-преемника McDonald's в России... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:31
2022-06-12T10:31
2022-06-12T14:30
mcdonald's corporation
россия
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777238127_117:0:2522:1353_1920x0_80_0_0_914e01aa1b3928cef981e2f0a7097304.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Преемник McDonald's в России в ближайшее пять-шесть лет увеличит количество ресторанов с 850 до 1 тысячи, заявил владелец сети-преемника McDonald's в России "Вкусно и точка" Александр Говор на пресс-конференции."Планы наши амбициозные. У нас сейчас есть порядка 850 ресторанов, в ближайшее пять-шесть лет мы планируем довести эту цифру до тысячи", - сказал Говор.
https://ria.ru/20220612/restoran-1794857367.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777238127_418:0:2222:1353_1920x0_80_0_0_086f1f3157d1ab7a40181b1c902e14c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
mcdonald's corporation, россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
10:31 12.06.2022 (обновлено: 14:30 12.06.2022)
Преемник McDonald's в России увеличит количество ресторанов до тысячи
Преемник McDonald's в России в ближайшее время увеличит количество ресторанов до тысячи