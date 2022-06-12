Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцев

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Сотрудники иркутского питомника "К-9" приехали в Мариуполь для помощи оставшимся в разрушенном городе собакам и кошкам. Среди руин находятся тысячи брошенных или потерявших хозяев домашних питомцев, которых волонтеры ищут, отлавливают, а затем развозят по свободным приютам.