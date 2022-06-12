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Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцев - РИА Новости, 12.06.2022
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Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцев
Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцев - РИА Новости, 12.06.2022
Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцев
Сотрудники иркутского питомника "К-9" приехали в Мариуполь для помощи оставшимся в разрушенном городе собакам и кошкам. Среди руин находятся тысячи брошенных или потерявших хозяев домашних питомцев, которых волонтеры ищут, отлавливают, а затем развозят по свободным приютам.
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Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцев
Сотрудники иркутского питомника "К-9" приехали в Мариуполь для помощи оставшимся в разрушенном городе собакам и кошкам. Среди руин находятся тысячи брошенных или потерявших хозяев домашних питомцев, которых волонтеры ищут, отлавливают, а затем развозят по свободным приютам.
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россия, иркутск, мариуполь, животные, бездомные животные, волонтеры, видео, украина
Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцев
Сотрудники иркутского питомника "К-9" приехали в Мариуполь для помощи оставшимся в разрушенном городе собакам и кошкам. Среди руин находятся тысячи брошенных или потерявших хозяев домашних питомцев, которых волонтеры ищут, отлавливают, а затем развозят по свободным приютам.
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19:05 12.06.2022 (обновлено: 21:22 12.06.2022)
 

Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцев

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Сотрудники иркутского питомника "К-9" приехали в Мариуполь для помощи оставшимся в разрушенном городе собакам и кошкам. Среди руин находятся тысячи брошенных или потерявших хозяев домашних питомцев, которых волонтеры ищут, отлавливают, а затем развозят по свободным приютам.
 
РоссияИркутскМариупольУкраина
 
 
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