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Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцев
Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцев - РИА Новости, 12.06.2022
Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцев
Сотрудники иркутского питомника "К-9" приехали в Мариуполь для помощи оставшимся в разрушенном городе собакам и кошкам. Среди руин находятся тысячи брошенных или потерявших хозяев домашних питомцев, которых волонтеры ищут, отлавливают, а затем развозят по свободным приютам.
2022-06-12T19:05
2022-06-12T19:05
2022-06-12T21:22
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Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцев
Сотрудники иркутского питомника "К-9" приехали в Мариуполь для помощи оставшимся в разрушенном городе собакам и кошкам. Среди руин находятся тысячи брошенных или потерявших хозяев домашних питомцев, которых волонтеры ищут, отлавливают, а затем развозят по свободным приютам.
2022-06-12T19:05
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россия, иркутск, мариуполь, животные, бездомные животные, волонтеры, видео, украина
Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцев
Сотрудники иркутского питомника "К-9" приехали в Мариуполь для помощи оставшимся в разрушенном городе собакам и кошкам. Среди руин находятся тысячи брошенных или потерявших хозяев домашних питомцев, которых волонтеры ищут, отлавливают, а затем развозят по свободным приютам.
2022-06-12T19:05
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PT1M42S
19:05 12.06.2022 (обновлено: 21:22 12.06.2022)
Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцев
Сотрудники иркутского питомника "К-9" приехали в Мариуполь для помощи оставшимся в разрушенном городе собакам и кошкам. Среди руин находятся тысячи брошенных или потерявших хозяев домашних питомцев, которых волонтеры ищут, отлавливают, а затем развозят по свободным приютам.