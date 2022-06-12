https://ria.ru/20220612/mariupol-1794885444.html

Морской порт Мариуполя заработал на экспорт и на импорт

Морской порт Мариуполя заработал на экспорт и на импорт - РИА Новости, 12.06.2022

Морской порт Мариуполя заработал на экспорт и на импорт

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что торговый порт Мариуполя уже работает как на экспорт, так и на импорт, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T13:37

2022-06-12T13:37

2022-06-12T15:11

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что торговый порт Мариуполя уже работает как на экспорт, так и на импорт, передает корреспондент РИА Новости."В целом, экспортную составляющую, как и прежде, в рамках порта будет составлять металл, уголь и зерно. Что касается импортных поставок, основа - это строительные материалы, которые будут в огромных количествах поставляться в рамках восстановительной программы городов ДНР", - отметил Пушилин.В конце мая порт начал работать в штатном режиме, напомнил глава республики. Сейчас, по его словам, работа порта восстановлена, но с поправкой на временные сложности с электроэнергией и водой."Все это в процессе отладки, и в ближайшее время работы будут завершены. Но с помощью плавкранов уже идет как загрузка, так и погрузка. По сути, уже на данный момент мы и отгружаем на экспорт. А также у нас есть уже и импортные поставки на территорию ДНР", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20220612/mariupol-1794885648.html

мариуполь

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"Идет и разгрузка, и погрузка" – Пушилин о работе порта Мариуполя Глава ДНР Пушилин рассказал о работе торгового порта Мариуполя – и про экспорт, и про импорт 2022-06-12T13:37 true PT1M03S

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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр