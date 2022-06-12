https://ria.ru/20220612/makron-1794956913.html

Коалиция Макрона лидирует на парламентских выборах во Франции

Коалиция Макрона лидирует на парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 12.06.2022

Коалиция Макрона лидирует на парламентских выборах во Франции

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов получает 24,77 процента, левый "Новый народный экологический и... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T21:42

2022-06-12T21:42

2022-06-12T22:12

в мире

франция

эммануэль макрон

жан-люк меланшон

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ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов получает 24,77 процента, левый "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона — 22,61 процента, сообщает МВД после обработки более 70 процентов голосов.Для выхода во второй тур объединение должно было набрать не менее 12,5 процентов голосов зарегистрированных избирателей в своем округе.Второй тур состоится 19 июня. Для победы в нем достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет.В финальном противостоянии примет участие коалиция "Вместе!" (Ensemble!), объединяющая основанную Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать".Ее конкурентом станет левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые".

https://ria.ru/20220518/vybory-1789343410.html

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франция

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, франция, эммануэль макрон, жан-люк меланшон