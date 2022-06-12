https://ria.ru/20220612/lnr-1794904500.html

Губернатор Севастополя прибыл в подшефный регион ЛНР

Губернатор Севастополя прибыл в подшефный регион ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022

Губернатор Севастополя прибыл в подшефный регион ЛНР

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прибыл в подшефный Старобельский район Луганской Народной Республики. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T15:47

2022-06-12T15:47

2022-06-12T15:47

общество

севастополь

луганская народная республика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прибыл в подшефный Старобельский район Луганской Народной Республики.Севастополь приступил к восстановлению мирной жизни в Старобельском районе ЛНР. В республику направлена группа специалистов и волонтеров."В День России приехал в Старобельский район. Один из первых пунктов - Старобельская центральная больница. Поговорил с врачами и пациентами. Узнал, в чем сейчас есть необходимость и как налажена работа", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.В рамках визита губернатор также возложил цветы к Вечному огню и принял участие в церемонии поднятия государственного флага РФ в Старобельске.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

севастополь

луганская народная республика

россия

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общество, севастополь, луганская народная республика, россия