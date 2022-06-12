Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Севастополя прибыл в подшефный регион ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220612/lnr-1794904500.html
Губернатор Севастополя прибыл в подшефный регион ЛНР
Губернатор Севастополя прибыл в подшефный регион ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022
Губернатор Севастополя прибыл в подшефный регион ЛНР
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прибыл в подшефный Старобельский район Луганской Народной Республики. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T15:47
2022-06-12T15:47
общество
севастополь
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156350/05/1563500512_0:143:3131:1904_1920x0_80_0_0_43a935449300b20b827b1c621fdc3077.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прибыл в подшефный Старобельский район Луганской Народной Республики.Севастополь приступил к восстановлению мирной жизни в Старобельском районе ЛНР. В республику направлена группа специалистов и волонтеров."В День России приехал в Старобельский район. Один из первых пунктов - Старобельская центральная больница. Поговорил с врачами и пациентами. Узнал, в чем сейчас есть необходимость и как налажена работа", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.В рамках визита губернатор также возложил цветы к Вечному огню и принял участие в церемонии поднятия государственного флага РФ в Старобельске.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
севастополь
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156350/05/1563500512_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_560f136b7299166f05bdb5d877b4334c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, севастополь, луганская народная республика, россия
15:47 12.06.2022
 
Губернатор Севастополя прибыл в подшефный регион ЛНР

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прибыл в подшефный регион ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Михаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Михаил Развожаев . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прибыл в подшефный Старобельский район Луганской Народной Республики.
Севастополь приступил к восстановлению мирной жизни в Старобельском районе ЛНР. В республику направлена группа специалистов и волонтеров.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
Почему Украина не Вьетнам и не Корея
"В День России приехал в Старобельский район. Один из первых пунктов - Старобельская центральная больница. Поговорил с врачами и пациентами. Узнал, в чем сейчас есть необходимость и как налажена работа", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В рамках визита губернатор также возложил цветы к Вечному огню и принял участие в церемонии поднятия государственного флага РФ в Старобельске.
 
ОбществоСевастопольЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала