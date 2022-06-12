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ВСУ повредили дома и газопровод во время обстрела Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/lnr-1794893989.html
ВСУ повредили дома и газопровод во время обстрела Стаханова в ЛНР
ВСУ повредили дома и газопровод во время обстрела Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022
ВСУ повредили дома и газопровод во время обстрела Стаханова в ЛНР
Газопровод и многоквартирные дома пострадали при обстреле города Стаханов в ЛНР кассетными снарядами из РСЗО "Ураган", сообщил мэр города Сергей Жевлаков. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:35
2022-06-12T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
луганская народная республика
украина
россия
сцкк
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СТАХАНОВ (ЛНР), 12 июн - РИА Новости. Газопровод и многоквартирные дома пострадали при обстреле города Стаханов в ЛНР кассетными снарядами из РСЗО "Ураган", сообщил мэр города Сергей Жевлаков.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 3:35 украинские войска выпустили семь снарядов РСЗО "Ураган".По предварительной информации, в результате обстрела повреждено остекление 9 жилых многоэтажных домов. Кроме того, попадания зафиксированы в кровлях домов. В частном секторе поселка Чутино в результате обстрела произошло возгорание хозяйственных построек. Порядка 10 домов получили повреждения различной степени, отметил Жевлаков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, украина, россия, сцкк
14:35 12.06.2022
 
ВСУ повредили дома и газопровод во время обстрела Стаханова в ЛНР

Мэр Жевлаков: украинские войска повредили дома и газопровод при обстреле Стаханова в ЛНР

© РИА НовостиПоследствия обстрела города Стаханов со стороны ВСУ
Последствия обстрела города Стаханов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости
Последствия обстрела города Стаханов со стороны ВСУ. Архивное фото
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СТАХАНОВ (ЛНР), 12 июн - РИА Новости. Газопровод и многоквартирные дома пострадали при обстреле города Стаханов в ЛНР кассетными снарядами из РСЗО "Ураган", сообщил мэр города Сергей Жевлаков.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 3:35 украинские войска выпустили семь снарядов РСЗО "Ураган".
"Были выпущены кассетные снаряды из установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-27 "Ураган". Обстрелу подвергся северо-восточный микрорайон и поселок Чутино. В нескольких местах перебит газопровод", - сообщил мэр Стаханова журналистам.
По предварительной информации, в результате обстрела повреждено остекление 9 жилых многоэтажных домов. Кроме того, попадания зафиксированы в кровлях домов. В частном секторе поселка Чутино в результате обстрела произошло возгорание хозяйственных построек. Порядка 10 домов получили повреждения различной степени, отметил Жевлаков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.06.2022
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияСЦКК
 
 
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