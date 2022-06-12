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ВСУ повредили дома и газопровод во время обстрела Стаханова в ЛНР

ВСУ повредили дома и газопровод во время обстрела Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022

ВСУ повредили дома и газопровод во время обстрела Стаханова в ЛНР

Газопровод и многоквартирные дома пострадали при обстреле города Стаханов в ЛНР кассетными снарядами из РСЗО "Ураган", сообщил мэр города Сергей Жевлаков. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T14:35

2022-06-12T14:35

2022-06-12T14:35

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

луганская народная республика

украина

россия

сцкк

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СТАХАНОВ (ЛНР), 12 июн - РИА Новости. Газопровод и многоквартирные дома пострадали при обстреле города Стаханов в ЛНР кассетными снарядами из РСЗО "Ураган", сообщил мэр города Сергей Жевлаков.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 3:35 украинские войска выпустили семь снарядов РСЗО "Ураган".По предварительной информации, в результате обстрела повреждено остекление 9 жилых многоэтажных домов. Кроме того, попадания зафиксированы в кровлях домов. В частном секторе поселка Чутино в результате обстрела произошло возгорание хозяйственных построек. Порядка 10 домов получили повреждения различной степени, отметил Жевлаков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, украина, россия, сцкк