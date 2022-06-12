https://ria.ru/20220612/lnr-1794854126.html
За сутки украинские войска потеряли 25 человек, заявили в ЛНР
За сутки украинские войска потеряли 25 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022
За сутки украинские войска потеряли 25 человек, заявили в ЛНР
Народная милиция Луганской народной республики заявила в воскресенье, что за минувшие сутки в столкновениях с ее подразделениями украинские войска потеряли 25... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:23
2022-06-12T10:23
2022-06-12T10:23
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила в воскресенье, что за минувшие сутки в столкновениях с ее подразделениями украинские войска потеряли 25 человек, четыре бронетранспортера и шесть единиц автомобильной техники.В субботу Народная милиция ЛНР заявляла, что за сутки украинские войска потеряли 33 человека."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 25 человек личного состава; 4 бронетранспортера; 6 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220612/lnr-1794838652.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
За сутки украинские войска потеряли 25 человек, заявили в ЛНР
В Народной милиции ЛНР заявили, что за сутки украинские войска потеряли 25 человек