https://ria.ru/20220612/lnr-1794854126.html

За сутки украинские войска потеряли 25 человек, заявили в ЛНР

За сутки украинские войска потеряли 25 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022

За сутки украинские войска потеряли 25 человек, заявили в ЛНР

Народная милиция Луганской народной республики заявила в воскресенье, что за минувшие сутки в столкновениях с ее подразделениями украинские войска потеряли 25... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T10:23

2022-06-12T10:23

2022-06-12T10:23

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила в воскресенье, что за минувшие сутки в столкновениях с ее подразделениями украинские войска потеряли 25 человек, четыре бронетранспортера и шесть единиц автомобильной техники.В субботу Народная милиция ЛНР заявляла, что за сутки украинские войска потеряли 33 человека."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 25 человек личного состава; 4 бронетранспортера; 6 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины