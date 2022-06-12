https://ria.ru/20220612/kndr-1794927080.html
В Южной Корее заявили о северокорейских пусках снарядов из РСЗО
В Южной Корее заявили о северокорейских пусках снарядов из РСЗО - РИА Новости, 12.06.2022
В Южной Корее заявили о северокорейских пусках снарядов из РСЗО
Южнокорейские военные засекли пуск КНДР предположительно нескольких снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил Объединенный комитет начальников... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T18:00
2022-06-12T18:00
2022-06-12T18:00
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
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СЕУЛ, 12 июн – РИА Новости. Южнокорейские военные засекли пуск КНДР предположительно нескольких снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.Военные засекли несколько следов от выстрелов Северной Кореей из РСЗО примерно с 08.07 до 11.03 (02.07 – 05.03 мск) в воскресенье."Наши военные усилили готовность и наблюдение, а также поддерживают надлежащую готовность в сотрудничестве с США", - говорится в сообщении.По данным телеканала SBS, выстрелы были произведены, скорее всего, из обычных РСЗО, а не испытанной ранее КНДР системы сверхмощной РСЗО, так как пущенные снаряды пролетели меньшее расстояние и на меньшей скорости, чем у баллистических ракет.В то же время пуски были сделаны из западного района Северной Кореи, что может быть отвлекающим маневром, так как на востоке находится ядерный полигон Пхунгери, где в последнее время были зафиксированы признаки подготовки к ядерному испытанию.
https://ria.ru/20220607/kndr-1793825341.html
кндр (северная корея)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров
В Южной Корее заявили о северокорейских пусках снарядов из РСЗО
Южнокорейские военные заявили о северокорейских пусках снарядов из РСЗО
СЕУЛ, 12 июн – РИА Новости. Южнокорейские военные засекли пуск КНДР предположительно нескольких снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
Военные засекли несколько следов от выстрелов Северной Кореей из РСЗО примерно с 08.07 до 11.03 (02.07 – 05.03 мск) в воскресенье.
"Наши военные усилили готовность и наблюдение, а также поддерживают надлежащую готовность в сотрудничестве с США", - говорится в сообщении.
По данным телеканала SBS, выстрелы были произведены, скорее всего, из обычных РСЗО, а не испытанной ранее КНДР системы сверхмощной РСЗО, так как пущенные снаряды пролетели меньшее расстояние и на меньшей скорости, чем у баллистических ракет.
В то же время пуски были сделаны из западного района Северной Кореи, что может быть отвлекающим маневром, так как на востоке находится ядерный полигон Пхунгери, где в последнее время были зафиксированы признаки подготовки к ядерному испытанию.