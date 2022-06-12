https://ria.ru/20220612/kholera-1794881507.html
Пушилин опроверг сообщения о вспышке холеры в Мариуполе
Пушилин опроверг сообщения о вспышке холеры в Мариуполе - РИА Новости, 12.06.2022
Пушилин опроверг сообщения о вспышке холеры в Мариуполе
Вспышек холеры в Мариуполе не зафиксировано, эпидемиологическая ситуация находится под контролем, панику разгоняют украинские ресурсы, заявил участникам... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T13:06
2022-06-12T13:06
2022-06-12T13:10
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
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МАРИУПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Вспышек холеры в Мариуполе не зафиксировано, эпидемиологическая ситуация находится под контролем, панику разгоняют украинские ресурсы, заявил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава ДНР Денис Пушилин."Я бы назвал это разгоном паники украинскими ресурсами. Ситуация находится под контролем. Тела погибших во время боевых действий согласно проведенным процедурам после судебно-медицинской экспертизы захоронены. Тел погибших, которые еще находятся под завалами, не так много, чтобы можно было говорить об эпидемии", - сказал он российским и иностранным журналистам.По словам Пушилина, работы по перезахоронению продолжаются."Сейчас работают группы, в которые входят как судебно-медицинские эксперты, так и работники прокуратуры, вспомогательные службы. Проводим перезахоронения в специально отведенных для этого местах", - сообщил он.
https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин
13:06 12.06.2022 (обновлено: 13:10 12.06.2022)
Пушилин опроверг сообщения о вспышке холеры в Мариуполе
Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения о вспышке холеры в Мариуполе
МАРИУПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Вспышек холеры в Мариуполе не зафиксировано, эпидемиологическая ситуация находится под контролем, панику разгоняют украинские ресурсы, заявил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава ДНР Денис Пушилин.
"Я бы назвал это разгоном паники украинскими ресурсами. Ситуация находится под контролем. Тела погибших во время боевых действий согласно проведенным процедурам после судебно-медицинской экспертизы захоронены. Тел погибших, которые еще находятся под завалами, не так много, чтобы можно было говорить об эпидемии", - сказал он российским и иностранным журналистам.
По словам Пушилина
, работы по перезахоронению продолжаются.
"Сейчас работают группы, в которые входят как судебно-медицинские эксперты, так и работники прокуратуры, вспомогательные службы. Проводим перезахоронения в специально отведенных для этого местах", - сообщил он.