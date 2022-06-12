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Пушилин опроверг сообщения о вспышке холеры в Мариуполе - РИА Новости, 12.06.2022
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Пушилин опроверг сообщения о вспышке холеры в Мариуполе
Пушилин опроверг сообщения о вспышке холеры в Мариуполе - РИА Новости, 12.06.2022
Пушилин опроверг сообщения о вспышке холеры в Мариуполе
Вспышек холеры в Мариуполе не зафиксировано, эпидемиологическая ситуация находится под контролем, панику разгоняют украинские ресурсы, заявил участникам... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T13:06
2022-06-12T13:10
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
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МАРИУПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Вспышек холеры в Мариуполе не зафиксировано, эпидемиологическая ситуация находится под контролем, панику разгоняют украинские ресурсы, заявил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава ДНР Денис Пушилин."Я бы назвал это разгоном паники украинскими ресурсами. Ситуация находится под контролем. Тела погибших во время боевых действий согласно проведенным процедурам после судебно-медицинской экспертизы захоронены. Тел погибших, которые еще находятся под завалами, не так много, чтобы можно было говорить об эпидемии", - сказал он российским и иностранным журналистам.По словам Пушилина, работы по перезахоронению продолжаются."Сейчас работают группы, в которые входят как судебно-медицинские эксперты, так и работники прокуратуры, вспомогательные службы. Проводим перезахоронения в специально отведенных для этого местах", - сообщил он.
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин
13:06 12.06.2022 (обновлено: 13:10 12.06.2022)
 
Пушилин опроверг сообщения о вспышке холеры в Мариуполе

Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения о вспышке холеры в Мариуполе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Вспышек холеры в Мариуполе не зафиксировано, эпидемиологическая ситуация находится под контролем, панику разгоняют украинские ресурсы, заявил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава ДНР Денис Пушилин.
"Я бы назвал это разгоном паники украинскими ресурсами. Ситуация находится под контролем. Тела погибших во время боевых действий согласно проведенным процедурам после судебно-медицинской экспертизы захоронены. Тел погибших, которые еще находятся под завалами, не так много, чтобы можно было говорить об эпидемии", - сказал он российским и иностранным журналистам.
По словам Пушилина, работы по перезахоронению продолжаются.
"Сейчас работают группы, в которые входят как судебно-медицинские эксперты, так и работники прокуратуры, вспомогательные службы. Проводим перезахоронения в специально отведенных для этого местах", - сообщил он.
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