https://ria.ru/20220612/kholera-1794881507.html

Пушилин опроверг сообщения о вспышке холеры в Мариуполе

Пушилин опроверг сообщения о вспышке холеры в Мариуполе - РИА Новости, 12.06.2022

Пушилин опроверг сообщения о вспышке холеры в Мариуполе

Вспышек холеры в Мариуполе не зафиксировано, эпидемиологическая ситуация находится под контролем, панику разгоняют украинские ресурсы, заявил участникам... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T13:06

2022-06-12T13:06

2022-06-12T13:10

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мариуполь

денис пушилин

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МАРИУПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Вспышек холеры в Мариуполе не зафиксировано, эпидемиологическая ситуация находится под контролем, панику разгоняют украинские ресурсы, заявил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава ДНР Денис Пушилин."Я бы назвал это разгоном паники украинскими ресурсами. Ситуация находится под контролем. Тела погибших во время боевых действий согласно проведенным процедурам после судебно-медицинской экспертизы захоронены. Тел погибших, которые еще находятся под завалами, не так много, чтобы можно было говорить об эпидемии", - сказал он российским и иностранным журналистам.По словам Пушилина, работы по перезахоронению продолжаются."Сейчас работают группы, в которые входят как судебно-медицинские эксперты, так и работники прокуратуры, вспомогательные службы. Проводим перезахоронения в специально отведенных для этого местах", - сообщил он.

https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин