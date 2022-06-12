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В Херсонской области усилили меры безопасности речного судоходства - РИА Новости, 12.06.2022
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В Херсонской области усилили меры безопасности речного судоходства
В Херсонской области усилили меры безопасности речного судоходства - РИА Новости, 12.06.2022
В Херсонской области усилили меры безопасности речного судоходства
Меры безопасности речного судоходства усилены в Херсонской области, с 22:00 до 6:00 запрещается все движение водных транспортных средств, сообщает... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T15:35
2022-06-12T15:35
херсонская область
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Меры безопасности речного судоходства усилены в Херсонской области, с 22:00 до 6:00 запрещается все движение водных транспортных средств, сообщает военно-гражданская администрация региона."Военная комендатура региона вводит новые правила речного судоходства, которые позволят обезопасить речников и пассажиров. Соответствующий приказ подписан 11 июня. С 22:00 до 6:00 запрещается все движение водных транспортных средств", - говорится в сообщении администрации.При этом до особого распоряжения движение круглосуточно запрещено в районе Антоновского моста, в ряде населенных пунктов, островов, Тендровской, Годючей и Мартыновской косы."К управлению водными транспортными средствами (ВТС) допускаются исключительно лица, получившие пропуска, выданные военной администрацией", - подчеркнули в администрации и добавили, что при выполнении любых коммерческих перевозок судовладельцам, операторам и капитанам речных судов необходимо обеспечить продажу билетов и посадку на судно по документам, удостоверяющим личность, организовать учет пассажиров и членов экипажей, установить круглосуточную охрану судов, а также пропускной режим во время посадки на транспортное средство.Кроме того, до 25 июня в военную администрацию председателям лодочных кооперативов, собственникам и эксплуатантам причалов необходимо подать списки водного транспорта.В администрации подчеркнули, что к нарушителям установленного режима будут приняты меры по ограничению эксплуатации судов, вплоть до их временного изъятия.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220611/siriya-1794812340.html
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херсонская область , запорожская область, украина
15:35 12.06.2022
 
В Херсонской области усилили меры безопасности речного судоходства

В Херсонской области усилили меры безопасности речного судоходства, сообщила ВГА

© Flickr / msweidelХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Flickr / msweidel
Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Меры безопасности речного судоходства усилены в Херсонской области, с 22:00 до 6:00 запрещается все движение водных транспортных средств, сообщает военно-гражданская администрация региона.
"Военная комендатура региона вводит новые правила речного судоходства, которые позволят обезопасить речников и пассажиров. Соответствующий приказ подписан 11 июня. С 22:00 до 6:00 запрещается все движение водных транспортных средств", - говорится в сообщении администрации.
Херсон - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
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Застрявшие в Херсоне сирийские моряки не могут вернуться из-за угрозы Киева
При этом до особого распоряжения движение круглосуточно запрещено в районе Антоновского моста, в ряде населенных пунктов, островов, Тендровской, Годючей и Мартыновской косы.
"К управлению водными транспортными средствами (ВТС) допускаются исключительно лица, получившие пропуска, выданные военной администрацией", - подчеркнули в администрации и добавили, что при выполнении любых коммерческих перевозок судовладельцам, операторам и капитанам речных судов необходимо обеспечить продажу билетов и посадку на судно по документам, удостоверяющим личность, организовать учет пассажиров и членов экипажей, установить круглосуточную охрану судов, а также пропускной режим во время посадки на транспортное средство.
Кроме того, до 25 июня в военную администрацию председателям лодочных кооперативов, собственникам и эксплуатантам причалов необходимо подать списки водного транспорта.
В администрации подчеркнули, что к нарушителям установленного режима будут приняты меры по ограничению эксплуатации судов, вплоть до их временного изъятия.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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