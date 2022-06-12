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Премьер Израиля: Иран "опасно близок" к получению ядерного оружия - РИА Новости, 12.06.2022
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Премьер Израиля: Иран "опасно близок" к получению ядерного оружия
Премьер Израиля: Иран "опасно близок" к получению ядерного оружия - РИА Новости, 12.06.2022
Премьер Израиля: Иран "опасно близок" к получению ядерного оружия
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет считает, что Иран обогащает уран "с беспрецедентной скоростью" и "опасно близок" к получению ядерного оружия. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T02:03
2022-06-12T02:03
в мире
дональд трамп
иран
тегеран (город)
сша
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
израиль
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет считает, что Иран обогащает уран "с беспрецедентной скоростью" и "опасно близок" к получению ядерного оружия.Ранее сообщалось, что Тегеран ускорил производство и установку центрифуг нового поколения для обогащения урана, а также проинформировал МАГАТЭ о намерении демонтировать 27 его камер c объектов в стране.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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в мире, дональд трамп, иран, тегеран (город), сша, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), израиль, москва, нафтали беннет
02:03 12.06.2022
 
Премьер Израиля: Иран "опасно близок" к получению ядерного оружия

Премьер-министр Израиля Беннет: Иран может очень скоро заполучить ядерную бомбу

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет считает, что Иран обогащает уран "с беспрецедентной скоростью" и "опасно близок" к получению ядерного оружия.

"Иран обогащает уран с беспрецедентной скоростью и опасно близок к тому, чтобы заполучить ядерное оружие... Без давления со стороны Запада исламский режим в Иране может очень скоро заполучить в свои руки ядерную бомбу. Мир должен занять твердую позицию и сказать исламскому режиму: нет ядерного оружия — нет санкций. Иранская ядерная программа не остановится, пока ее не остановят", — заявил израильский премьер британской газете Telegraph.

Ранее сообщалось, что Тегеран ускорил производство и установку центрифуг нового поколения для обогащения урана, а также проинформировал МАГАТЭ о намерении демонтировать 27 его камер c объектов в стране.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Путин и президент Ирана обсудили иранскую ядерную программу
 
В миреДональд ТрампИранТегеран (город)СШАМАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИзраильМоскваНафтали Беннет
 
 
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