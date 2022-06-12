https://ria.ru/20220612/iran-1794824159.html

Премьер Израиля: Иран "опасно близок" к получению ядерного оружия

Премьер Израиля: Иран "опасно близок" к получению ядерного оружия - РИА Новости, 12.06.2022

Премьер Израиля: Иран "опасно близок" к получению ядерного оружия

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет считает, что Иран обогащает уран "с беспрецедентной скоростью" и "опасно близок" к получению ядерного оружия. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T02:03

2022-06-12T02:03

2022-06-12T02:03

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тегеран (город)

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет считает, что Иран обогащает уран "с беспрецедентной скоростью" и "опасно близок" к получению ядерного оружия.Ранее сообщалось, что Тегеран ускорил производство и установку центрифуг нового поколения для обогащения урана, а также проинформировал МАГАТЭ о намерении демонтировать 27 его камер c объектов в стране.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20220608/iran-1794029360.html

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