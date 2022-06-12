https://ria.ru/20220612/gosnagrady-1794867771.html
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.06.2022
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:57
2022-06-12T11:57
2022-06-12T12:01
владимир путин
день россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794867661_0:175:3020:1874_1920x0_80_0_0_999b4c14e0e7ba882c31f2ba6504bf9f.jpg
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794867661_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_4f31701665d04bbd57f0dcfe9f7eb11f.jpg
LIVE: Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле
LIVE: Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле
2022-06-12T11:57
true
PT94M50S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, день россии, видео
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле.
2022-06-12T11:57
true
PT94M50S
11:57 12.06.2022 (обновлено: 12:01 12.06.2022)
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле.