Рейтинг@Mail.ru
Во Франции завершилось голосование на выборах в парламент - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220612/frantsiya-1794954399.html
Во Франции завершилось голосование на выборах в парламент
Во Франции завершилось голосование на выборах в парламент - РИА Новости, 12.06.2022
Во Франции завершилось голосование на выборах в парламент
Во Франции завершилось голосование на выборах в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T21:00
2022-06-12T21:13
эммануэль макрон
марин ле пен
жан-люк меланшон
франция
в мире
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794921334_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_376069f0ca01c14c385fa55732622ed8.jpg
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Во Франции завершилось голосование на выборах в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента).В воскресенье во Франции прошел первый тур парламентских выборов. В регионах избирательные участки завершили работу в 18:00 (19:00 мск), в крупных городах – в 20:00 по местному времени (21:00 мск).По данным МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.При этом, как прогнозирует исследование компании Elabe для телеканала BFMTV и издания Express, итоговая неявка в первом туре выборов достигнет 52,8%. Это больше, чем в первом туре парламентских выборов 2017 года: тогда окончательный процент не принявших участие в голосовании французов составил 51,30%.Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.Для выхода во второй тур кандидат должен набрать не менее 12,5% голосов зарегистрированных избирателей в своем округе. Победа возможна и в первом туре, но для этого кандидата должны поддержать либо абсолютное большинство проголосовавших, либо не менее четверти зарегистрированных избирателей.Во втором туре достаточно набрать простое большинство голосов.В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.Выборы в парламент во Франции проходят спустя полтора месяца после президентских выборов в стране, в результате которых Эммануэль Макрон был переизбран президентом на второй срок. По итогам второго тура президентских выборов, который прошел 24 апреля, Макрон получил 58,55% голосов избирателей, его соперница Марин Ле Пен - 41,45%.
https://ria.ru/20220610/odessa-1794654857.html
https://ria.ru/20220608/veschanie-1793959893.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794921334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f117bb8e4802d2935648e666820392fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эммануэль макрон, марин ле пен, жан-люк меланшон, франция, в мире, выборы
21:00 12.06.2022 (обновлено: 21:13 12.06.2022)
 
Во Франции завершилось голосование на выборах в парламент

Во Франции завершилось голосование на выборах в Национальное собрание страны

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГолосование на парламентских выборах во Франции
Голосование на парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Голосование на парламентских выборах во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Во Франции завершилось голосование на выборах в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента).
В воскресенье во Франции прошел первый тур парламентских выборов. В регионах избирательные участки завершили работу в 18:00 (19:00 мск), в крупных городах – в 20:00 по местному времени (21:00 мск).
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 18:38
Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы
По данным МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.
При этом, как прогнозирует исследование компании Elabe для телеканала BFMTV и издания Express, итоговая неявка в первом туре выборов достигнет 52,8%. Это больше, чем в первом туре парламентских выборов 2017 года: тогда окончательный процент не принявших участие в голосовании французов составил 51,30%.
Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.
Для выхода во второй тур кандидат должен набрать не менее 12,5% голосов зарегистрированных избирателей в своем округе. Победа возможна и в первом туре, но для этого кандидата должны поддержать либо абсолютное большинство проголосовавших, либо не менее четверти зарегистрированных избирателей.
Во втором туре достаточно набрать простое большинство голосов.
В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.
Выборы в парламент во Франции проходят спустя полтора месяца после президентских выборов в стране, в результате которых Эммануэль Макрон был переизбран президентом на второй срок. По итогам второго тура президентских выборов, который прошел 24 апреля, Макрон получил 58,55% голосов избирателей, его соперница Марин Ле Пен - 41,45%.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 13:05Медиавойны
Москва ответит на запрет вещания российских телеканалов во Франции
 
Эммануэль МакронМарин Ле ПенЖан-Люк МеланшонФранцияВ миреВыборы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала