https://ria.ru/20220612/frantsiya-1794954399.html

Во Франции завершилось голосование на выборах в парламент

Во Франции завершилось голосование на выборах в парламент - РИА Новости, 12.06.2022

Во Франции завершилось голосование на выборах в парламент

Во Франции завершилось голосование на выборах в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T21:00

2022-06-12T21:00

2022-06-12T21:13

эммануэль макрон

марин ле пен

жан-люк меланшон

франция

в мире

выборы

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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Во Франции завершилось голосование на выборах в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента).В воскресенье во Франции прошел первый тур парламентских выборов. В регионах избирательные участки завершили работу в 18:00 (19:00 мск), в крупных городах – в 20:00 по местному времени (21:00 мск).По данным МВД, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.При этом, как прогнозирует исследование компании Elabe для телеканала BFMTV и издания Express, итоговая неявка в первом туре выборов достигнет 52,8%. Это больше, чем в первом туре парламентских выборов 2017 года: тогда окончательный процент не принявших участие в голосовании французов составил 51,30%.Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.Для выхода во второй тур кандидат должен набрать не менее 12,5% голосов зарегистрированных избирателей в своем округе. Победа возможна и в первом туре, но для этого кандидата должны поддержать либо абсолютное большинство проголосовавших, либо не менее четверти зарегистрированных избирателей.Во втором туре достаточно набрать простое большинство голосов.В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.Выборы в парламент во Франции проходят спустя полтора месяца после президентских выборов в стране, в результате которых Эммануэль Макрон был переизбран президентом на второй срок. По итогам второго тура президентских выборов, который прошел 24 апреля, Макрон получил 58,55% голосов избирателей, его соперница Марин Ле Пен - 41,45%.

https://ria.ru/20220610/odessa-1794654857.html

https://ria.ru/20220608/veschanie-1793959893.html

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эммануэль макрон, марин ле пен, жан-люк меланшон, франция, в мире, выборы