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Первый тур парламентских выборов во Франции проходит при низкой явке - РИА Новости, 12.06.2022
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Первый тур парламентских выборов во Франции проходит при низкой явке
Первый тур парламентских выборов во Франции проходит при низкой явке - РИА Новости, 12.06.2022
Первый тур парламентских выборов во Франции проходит при низкой явке
Первый тур парламентских выборов во Франции проходит при низкой явке, очередей из желающих проголосовать на избирательных участках в Париже, как это было в ходе РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:17
2022-06-12T17:23
в мире
справки
эммануэль макрон
марин ле пен
жан-люк меланшон
франция
возрождение
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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Первый тур парламентских выборов во Франции проходит при низкой явке, очередей из желающих проголосовать на избирательных участках в Париже, как это было в ходе президентских выборов, не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Избирательные участки открылись для голосования в первом туре выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) в воскресенье в 8:00 (9:00 мск). По данным французского МВД, явка по состоянию на 12:00 по местному времени (13:00 мск) составила 18,43%, что ниже показателя 2017 года: тогда к этому часу на выборах проголосовали 19,24% французов.О низкой явке свидетельствует и обстановка на избирательных участках во французской столице. Никаких очередей и ажиотажа, как это было на президентских выборах в апреле, на участках для голосования в Париже на парламентских выборах нет. Так, некоторые участки в 17-м округе, которые располагаются в зданиях детских садов, школ и мэрий, как убедился корреспондент РИА Новости, практически пустуют, сотрудники участков выжидающе наблюдают за входом; где-то из голосующих присутствуют не более двух-трех человек.Также на многих участках для голосования нет охраны, как это было на выборах президента.Низкое количество голосующих на парламентских выборах прогнозировал и опрос, проведенный аналитическим центром Odoxa и компанией Backbone Consulting для газеты Figaro. Согласно исследованию, явка может оказаться на исторически низком уровне и составить всего по итогам двух туров 46%. Пять лет назад этот показатель был на уровне 48,7%.Парламентские выборы проходят во Франции в два тура - 12 и 19 июня. На них будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.Выборы в парламент во Франции проходят спустя полтора месяца после президентских выборов в стране, в результате которых был Эммануэль Макрон был переизбран президентом на второй срок. По итогам второго тура президентских выборов, который прошел 24 апреля, Макрон получил 58,55% голосов избирателей, его соперница Марин Ле Пен - 41,45%.
https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html
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в мире, справки, эммануэль макрон, марин ле пен, жан-люк меланшон, франция, возрождение
17:17 12.06.2022 (обновлено: 17:23 12.06.2022)
 
Первый тур парламентских выборов во Франции проходит при низкой явке

Первый тур парламентских выборов во Франции проходит без очередей

© AFP 2022 / Ludovic MarinИзбиратель во время голосования на парламентских выборах во Франции
Избиратель во время голосования на парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
Избиратель во время голосования на парламентских выборах во Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Первый тур парламентских выборов во Франции проходит при низкой явке, очередей из желающих проголосовать на избирательных участках в Париже, как это было в ходе президентских выборов, не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Избирательные участки открылись для голосования в первом туре выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) в воскресенье в 8:00 (9:00 мск). По данным французского МВД, явка по состоянию на 12:00 по местному времени (13:00 мск) составила 18,43%, что ниже показателя 2017 года: тогда к этому часу на выборах проголосовали 19,24% французов.
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О низкой явке свидетельствует и обстановка на избирательных участках во французской столице. Никаких очередей и ажиотажа, как это было на президентских выборах в апреле, на участках для голосования в Париже на парламентских выборах нет. Так, некоторые участки в 17-м округе, которые располагаются в зданиях детских садов, школ и мэрий, как убедился корреспондент РИА Новости, практически пустуют, сотрудники участков выжидающе наблюдают за входом; где-то из голосующих присутствуют не более двух-трех человек.
Также на многих участках для голосования нет охраны, как это было на выборах президента.
Низкое количество голосующих на парламентских выборах прогнозировал и опрос, проведенный аналитическим центром Odoxa и компанией Backbone Consulting для газеты Figaro. Согласно исследованию, явка может оказаться на исторически низком уровне и составить всего по итогам двух туров 46%. Пять лет назад этот показатель был на уровне 48,7%.
Парламентские выборы проходят во Франции в два тура - 12 и 19 июня. На них будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.
В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.
Выборы в парламент во Франции проходят спустя полтора месяца после президентских выборов в стране, в результате которых был Эммануэль Макрон был переизбран президентом на второй срок. По итогам второго тура президентских выборов, который прошел 24 апреля, Макрон получил 58,55% голосов избирателей, его соперница Марин Ле Пен - 41,45%.
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