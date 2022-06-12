https://ria.ru/20220612/frantsiya-1794842936.html
Голосование на парламентских выборах началось во Франции
Голосование на парламентских выборах началось во Франции - РИА Новости, 12.06.2022
Голосование на парламентских выборах началось во Франции
Избирательные участки открылись для голосования на выборах в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) в воскресенье в 8 утра по местному времени РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T09:06
2022-06-12T09:06
2022-06-12T09:06
в мире
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
марин ле пен
франция
возрождение
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ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) в воскресенье в 8 утра по местному времени (09.00 мск).Выборы пройдут в два тура - 12 и 19 июня. На них будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.Для выхода во второй тур кандидат должен набрать не менее 12,5% голосов зарегистрированных избирателей в своем округе. Победа возможна и в первом туре, но для этого кандидата должны поддержать либо абсолютное большинство проголосовавших, либо не менее четверти зарегистрированных избирателей.Во втором туре достаточно набрать простое большинство голосов.При этом выборы могут пройти при рекордно низкой явке. Согласно прогнозам, она может составить всего 46%.В регионах избирательные участки завершат работу в 18.00, в крупных городах – в 20.00 по местному времени (21.00 мск).Первые предварительные результаты будут объявлены сразу же по экзит-полам. Подсчет голосов обычно проходит быстро, и официальные итоги будут ясны вечером того же дня или в ночь на понедельник.В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.Опросы свидетельствовали о том, что основная борьба развернется между президентской коалицией "Вместе!" и коалицией левых под предводительство Меланшона. Однако партия Макрона может утратить нынешнее единоличное большинство в нижней палате.
https://ria.ru/20220606/evropa-1793346552.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, марин ле пен, франция, возрождение
Голосование на парламентских выборах началось во Франции
Избирательные участки открылись для голосования на выборах в Национальное собрание Франции
ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) в воскресенье в 8 утра по местному времени (09.00 мск).
Выборы пройдут в два тура - 12 и 19 июня. На них будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.
Для выхода во второй тур кандидат должен набрать не менее 12,5% голосов зарегистрированных избирателей в своем округе. Победа возможна и в первом туре, но для этого кандидата должны поддержать либо абсолютное большинство проголосовавших, либо не менее четверти зарегистрированных избирателей.
Во втором туре достаточно набрать простое большинство голосов.
При этом выборы могут пройти при рекордно низкой явке. Согласно прогнозам, она может составить всего 46%.
В регионах избирательные участки завершат работу в 18.00, в крупных городах – в 20.00 по местному времени (21.00 мск).
Первые предварительные результаты будут объявлены сразу же по экзит-полам. Подсчет голосов обычно проходит быстро, и официальные итоги будут ясны вечером того же дня или в ночь на понедельник.
В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном
партию "Возрождение
" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона
, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
и "Отвоевание" Эрика Земмура
.
Опросы свидетельствовали о том, что основная борьба развернется между президентской коалицией "Вместе!" и коалицией левых под предводительство Меланшона. Однако партия Макрона может утратить нынешнее единоличное большинство в нижней палате.