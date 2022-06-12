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Финляндия исключила вступление в НАТО без Швеции - РИА Новости, 12.06.2022
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Финляндия исключила вступление в НАТО без Швеции
Финляндия исключила вступление в НАТО без Швеции - РИА Новости, 12.06.2022
Финляндия исключила вступление в НАТО без Швеции
Президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отказе от вступления в альянс без Швеции, сообщил норвежский... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T19:36
2022-06-12T19:53
в мире
финляндия
швеция
турция
нато
рабочая партия курдистана
саули ниинисте
йенс столтенберг
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отказе от вступления в альянс без Швеции, сообщил норвежский телеканал NRK.В воскресенье Столтенберг посетил финское местечко Култаранта для обсуждения присоединения Финляндии к альянсу.Хельсинки и Стокгольм заговорили о возможности присоединения к НАТО на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Анкара заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции двух стран по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России.Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
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финляндия
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в мире, финляндия, швеция, турция, нато, рабочая партия курдистана, саули ниинисте, йенс столтенберг
19:36 12.06.2022 (обновлено: 19:53 12.06.2022)
 
Финляндия исключила вступление в НАТО без Швеции

Президент Финляндии Ниинисте исключил вступление страны в НАТО без Швеции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Финляндской Республики Саули Ниинисте
Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отказе от вступления в альянс без Швеции, сообщил норвежский телеканал NRK.

"Я говорю, что шведское дело — наше дело. Это значит, что мы пойдем вперед рука об руку", — отметил он.

В воскресенье Столтенберг посетил финское местечко Култаранта для обсуждения присоединения Финляндии к альянсу.
Хельсинки и Стокгольм заговорили о возможности присоединения к НАТО на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Анкара заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции двух стран по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
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Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России.
Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
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В миреФинляндияШвецияТурцияНАТОРабочая партия КурдистанаСаули НиинистеЙенс Столтенберг
 
 
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