https://ria.ru/20220612/finlyandiya-1794943254.html

Финляндия исключила вступление в НАТО без Швеции

Финляндия исключила вступление в НАТО без Швеции - РИА Новости, 12.06.2022

Финляндия исключила вступление в НАТО без Швеции

Президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отказе от вступления в альянс без Швеции, сообщил норвежский... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T19:36

2022-06-12T19:36

2022-06-12T19:53

в мире

финляндия

швеция

турция

нато

рабочая партия курдистана

саули ниинисте

йенс столтенберг

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отказе от вступления в альянс без Швеции, сообщил норвежский телеканал NRK.В воскресенье Столтенберг посетил финское местечко Култаранта для обсуждения присоединения Финляндии к альянсу.Хельсинки и Стокгольм заговорили о возможности присоединения к НАТО на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Анкара заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции двух стран по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России.Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.

https://ria.ru/20220612/oruzhie-1794824663.html

https://ria.ru/20220612/arktika-1794828192.html

финляндия

швеция

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, финляндия, швеция, турция, нато, рабочая партия курдистана, саули ниинисте, йенс столтенберг