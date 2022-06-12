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Число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до девяти
Число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до девяти - РИА Новости, 12.06.2022
Число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до девяти
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Кировского района города Донецка вечером в воскресенье возросло до восьми, сообщает штаб... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T20:37
2022-06-12T20:37
2022-06-12T20:37
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Кировского района города Донецка вечером в воскресенье возросло до восьми, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил о гибели одного мирного жителя при обстреле Кировского района Донецка, а после штаб территориальной обороны заявил о пяти пострадавших."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Кировском районе Донецка число жертв возросло до девяти человек: погиб мужчина, получили ранения восемь мирных жителей, включая ребенка 2012 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в воскресенье сообщало, что украинские войска пять раз обстреливали Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и 11 снарядов калибром 122 миллиметра.
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донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины
Число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до девяти
В ДНР сообщили, что число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до девяти