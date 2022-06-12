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Число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до девяти - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/donetsk-1794950827.html
Число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до девяти
Число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до девяти - РИА Новости, 12.06.2022
Число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до девяти
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Кировского района города Донецка вечером в воскресенье возросло до восьми, сообщает штаб... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T20:37
2022-06-12T20:37
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Кировского района города Донецка вечером в воскресенье возросло до восьми, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил о гибели одного мирного жителя при обстреле Кировского района Донецка, а после штаб территориальной обороны заявил о пяти пострадавших."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Кировском районе Донецка число жертв возросло до девяти человек: погиб мужчина, получили ранения восемь мирных жителей, включая ребенка 2012 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в воскресенье сообщало, что украинские войска пять раз обстреливали Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и 11 снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220610/tekhnika-1794633124.html
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донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины
20:37 12.06.2022
 
Число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до девяти

В ДНР сообщили, что число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до девяти

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом после обстрелов украинскими войсками Донецка
Жилой дом после обстрелов украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Жилой дом после обстрелов украинскими войсками Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Кировского района города Донецка вечером в воскресенье возросло до восьми, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил о гибели одного мирного жителя при обстреле Кировского района Донецка, а после штаб территориальной обороны заявил о пяти пострадавших.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Кировском районе Донецка число жертв возросло до девяти человек: погиб мужчина, получили ранения восемь мирных жителей, включая ребенка 2012 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в воскресенье сообщало, что украинские войска пять раз обстреливали Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и 11 снарядов калибром 122 миллиметра.
Сотрудники НМ ДНР осматривают фасад жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 17:45Специальная военная операция на Украине
В Донецке допустили, что город обстреляли из зарубежной техники
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбассУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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