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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 11.31 (время совпадает с мск) выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка, заявило представительство... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T12:37
2022-06-12T12:37
2022-06-12T12:37
специальная военная операция на украине
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кировский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.31 (время совпадает с мск) выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.31 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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в мире, кировский район, донецк (днр), украина
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку