https://ria.ru/20220612/donbass-1794878409.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в 11.31 (время совпадает с мск) выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка, заявило представительство... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T12:37

2022-06-12T12:37

2022-06-12T12:37

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк (днр)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835404_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_ccb9d8458995e31a49fef03453bfcd24.jpg

ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.31 (время совпадает с мск) выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.31 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

кировский район

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кировский район, донецк (днр), украина