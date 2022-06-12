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Газопровод перебит из-за обстрела Куйбышевского района Донецка
Газопровод перебит из-за обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 12.06.2022
Газопровод перебит из-за обстрела Куйбышевского района Донецка
Газопровод перебит в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:56
2022-06-12T10:56
2022-06-12T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
куйбышевский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Газопровод перебит в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка, перебит газопровод по ул. 9 Мая", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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донецкая народная республика
куйбышевский район
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, куйбышевский район, донецк (днр)
10:56 12.06.2022 (обновлено: 11:14 12.06.2022)
Газопровод перебит из-за обстрела Куйбышевского района Донецка
Штаб обороны ДНР: газопровод перебит из-за обстрела Куйбышевского района Донецка