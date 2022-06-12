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Силы ДНР и ВС России за сутки уничтожили до 70 украинских военных
Силы ДНР и ВС России за сутки уничтожили до 70 украинских военных - РИА Новости, 12.06.2022
Силы ДНР и ВС России за сутки уничтожили до 70 украинских военных
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее силы совместно с ВС РФ за истекшие сутки ликвидировали до 70 украинских силовиков, а также один... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:42
2022-06-12T10:42
2022-06-12T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее силы совместно с ВС РФ за истекшие сутки ликвидировали до 70 украинских силовиков, а также один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и несколько единиц техники.Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, уничтоженная техника войск Украины включает в себя три танка, две самоходных артиллерийских установки 2С3 "Акация" и четыре грузовых транспортных средства. Кроме того, были подавлены шесть огневых точек около населенных пунктов Авдеевка и Пески.В субботу Народная милиция заявляла, что за минувшие сутки украинские войска понесли потери, включающие один танк, два БТР-2, две огневых позиции 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30, два грузовых транспортных средства и также до 70 человек личного состава.
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в мире, донецкая народная республика, россия
10:42 12.06.2022 (обновлено: 14:32 12.06.2022)
Силы ДНР и ВС России за сутки уничтожили до 70 украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении до 70 украинских военных за сутки