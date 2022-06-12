https://ria.ru/20220612/donbass-1794856602.html

Силы ДНР и ВС России за сутки уничтожили до 70 украинских военных

Силы ДНР и ВС России за сутки уничтожили до 70 украинских военных - РИА Новости, 12.06.2022

Силы ДНР и ВС России за сутки уничтожили до 70 украинских военных

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее силы совместно с ВС РФ за истекшие сутки ликвидировали до 70 украинских силовиков, а также один... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T10:42

2022-06-12T10:42

2022-06-12T14:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b62b97063867ca4ef0696a911b5feaef.jpg

ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее силы совместно с ВС РФ за истекшие сутки ликвидировали до 70 украинских силовиков, а также один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и несколько единиц техники.Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, уничтоженная техника войск Украины включает в себя три танка, две самоходных артиллерийских установки 2С3 "Акация" и четыре грузовых транспортных средства. Кроме того, были подавлены шесть огневых точек около населенных пунктов Авдеевка и Пески.В субботу Народная милиция заявляла, что за минувшие сутки украинские войска понесли потери, включающие один танк, два БТР-2, две огневых позиции 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30, два грузовых транспортных средства и также до 70 человек личного состава.

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, россия