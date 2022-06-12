https://ria.ru/20220612/donbass-1794846202.html

Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР

Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР

Украинские войска в 8.00 (время совпадает с мск) выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Кременная в Луганской Народной Республике,... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T09:31

2022-06-12T09:31

2022-06-12T09:33

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в мире

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 8.00 (время совпадает с мск) выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Кременная в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.00 с направления н.п. Приволье по н.п. Кременная с применением минометов 120мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Уточняется, что украинскими войсками было выпущено шесть мин.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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в мире, украина, луганская народная республика