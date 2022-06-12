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Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР
Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР
Украинские войска в 8.00 (время совпадает с мск) выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Кременная в Луганской Народной Республике,... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T09:31
2022-06-12T09:31
2022-06-12T09:33
специальная военная операция на украине
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украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 8.00 (время совпадает с мск) выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Кременная в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.00 с направления н.п. Приволье по н.п. Кременная с применением минометов 120мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Уточняется, что украинскими войсками было выпущено шесть мин.
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в мире, украина, луганская народная республика
09:31 12.06.2022 (обновлено: 09:33 12.06.2022)
Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили шесть мин по городу Кременная