https://ria.ru/20220612/dnr-1794951954.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 12.06.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и город Донецк, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T20:42
2022-06-12T20:42
2022-06-12T20:42
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и город Донецк, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.18 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 19.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК в воскресенье сообщало, что украинские войска один раз обстреливали Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794797101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпустив семь снарядов калибром