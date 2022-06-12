https://ria.ru/20220612/dnr-1794951392.html
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Васильевке
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Васильевке - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Васильевке
Украинские войска обстреляли Васильевку в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T20:39
2022-06-12T20:39
2022-06-12T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778399298_0:278:960:818_1920x0_80_0_0_cb445d90011562fc53909d3a67d1c270.jpg
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Васильевку в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Васильевка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
украина
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778399298_0:188:960:908_1920x0_80_0_0_b646722c940d870a289605ef933d6244.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, авдеевка
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Васильевке
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Васильевку, выпустив четыре снаряда