https://ria.ru/20220612/dnr-1794951392.html

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Васильевке

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Васильевке - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Васильевке

Украинские войска обстреляли Васильевку в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T20:39

2022-06-12T20:39

2022-06-12T20:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

авдеевка

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Васильевку в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Васильевка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, авдеевка