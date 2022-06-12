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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Кировский район Донецка - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T19:41
2022-06-12T19:41
2022-06-12T19:41
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 19.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК в воскресенье сообщало, что украинские войска четыре раза обстреливали Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 11 снарядов калибром 122 миллиметра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Кировский район Донецка