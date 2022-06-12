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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Кировский район Донецка - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T19:41

2022-06-12T19:41

2022-06-12T19:41

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 19.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК в воскресенье сообщало, что украинские войска четыре раза обстреливали Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 11 снарядов калибром 122 миллиметра.

кировский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк