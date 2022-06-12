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Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 130 снарядов по шести населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T19:35
2022-06-12T19:35
2022-06-12T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 130 снарядов по шести населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики."С начала текущих суток противник выпустил более ста тридцати снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 152, 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в размещенном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.Огонь велся по районам шести населенных пунктов республики, говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР
Народная милиция: ВСУ выпустили более 130 снарядов по шести населенным пунктам ДНР