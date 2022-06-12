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Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/dnr-1794943005.html
Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 130 снарядов по шести населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T19:35
2022-06-12T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 130 снарядов по шести населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики."С начала текущих суток противник выпустил более ста тридцати снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 152, 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в размещенном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.Огонь велся по районам шести населенных пунктов республики, говорится в сообщении.
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в мире, донецкая народная республика
19:35 12.06.2022
 
Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР

Народная милиция: ВСУ выпустили более 130 снарядов по шести населенным пунктам ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМина в Петровском районе Донецка
Мина в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мина в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 130 снарядов по шести населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более ста тридцати снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 152, 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в размещенном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.
Огонь велся по районам шести населенных пунктов республики, говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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