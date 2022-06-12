https://ria.ru/20220612/dnr-1794943005.html

Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР

Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР

Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 130 снарядов по шести населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T19:35

2022-06-12T19:35

2022-06-12T19:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 130 снарядов по шести населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики."С начала текущих суток противник выпустил более ста тридцати снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 152, 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в размещенном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.Огонь велся по районам шести населенных пунктов республики, говорится в сообщении.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика