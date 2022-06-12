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Украинские войска выпустили семь мин по Донецку

Украинские войска выпустили семь мин по Донецку - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска выпустили семь мин по Донецку

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка в ДНР, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T16:44

2022-06-12T16:44

2022-06-12T16:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

авдеевка

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка в ДНР, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено семь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

донецк (днр)

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авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина, авдеевка