https://ria.ru/20220612/dnr-1794915518.html
Украинские войска выпустили семь мин по Донецку
Украинские войска выпустили семь мин по Донецку - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска выпустили семь мин по Донецку
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка в ДНР, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:44
2022-06-12T16:44
2022-06-12T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783868635_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_672c58fdb895c377ebfcf1a5be70869b.jpg
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка в ДНР, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено семь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
донецк (днр)
украина
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783868635_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b1d5be38675e8080be9755dbc1b61ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, авдеевка
Украинские войска выпустили семь мин по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка в ДНР, выпустив семь мин