https://ria.ru/20220612/biznes-1794871536.html
Владелец преемника McDonald's рассказал о планируемых инвестициях в бизнес
Владелец преемника McDonald's рассказал о планируемых инвестициях в бизнес - РИА Новости, 12.06.2022
Владелец преемника McDonald's рассказал о планируемых инвестициях в бизнес
Владелец преемника McDonald's в РФ - сети ресторанов "Вкусно и точка" Александр Говор планирует в этом году инвестировать в развитие бизнеса около 6,5-7... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T12:07
2022-06-12T12:07
2022-06-12T14:29
экономика
россия
макдоналдс
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Владелец преемника McDonald's в РФ - сети ресторанов "Вкусно и точка" Александр Говор планирует в этом году инвестировать в развитие бизнеса около 6,5-7 миллиардов рублей, заявил он журналистам."Что касается инвестиций, да, у нас в ближайшее время только в этом году мы должны по плану инвестировать порядка 6,5-7 миллиардов рублей в развитие нашего бизнеса", - сказал он.Владелец преемника McDonald's в РФ - сети ресторанов "Вкусно - и точка" - Александр Говор рассказал, что купил бизнес за символическую плату и не планирует привлекать заемные средства на развитие сети."Символическая плата", - уточнил он, отвечая на вопрос о сумме сделки.Комментируя же вопрос о привлечении в будущем кредитных средств, Говор заявил, что у него достаточное количество бизнеса, на чьих плечах будет возможно нести начальные затраты.Что же касается приглашения партнёров, то, по его словам, такой вариант развития событий "имеет место быть"."Почему бы нет, для развития бизнеса, если не будет хватать сил, обязательно будем приглашать партнёров, не надо в этом жадничать", - пояснил он.
https://ria.ru/20220608/makdonalds-1793792062.html
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РИА Новости
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экономика, россия, макдоналдс, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
12:07 12.06.2022 (обновлено: 14:29 12.06.2022)
Владелец преемника McDonald's рассказал о планируемых инвестициях в бизнес
Владелец преемника McDonald's планирует в этом году инвестировать семь миллиардов рублей
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Владелец преемника McDonald's в РФ - сети ресторанов "Вкусно и точка" Александр Говор планирует в этом году инвестировать в развитие бизнеса около 6,5-7 миллиардов рублей, заявил он журналистам.
"Что касается инвестиций, да, у нас в ближайшее время только в этом году мы должны по плану инвестировать порядка 6,5-7 миллиардов рублей в развитие нашего бизнеса", - сказал он.
Владелец преемника McDonald's в РФ - сети ресторанов "Вкусно - и точка" - Александр Говор рассказал, что купил бизнес за символическую плату и не планирует привлекать заемные средства на развитие сети.
"Кредитные средства не привлекались, естественно, сделку разглашать нельзя, это наши внутренние и юридические договоренности с корпорацией", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
"Символическая плата", - уточнил он, отвечая на вопрос о сумме сделки.
Комментируя же вопрос о привлечении в будущем кредитных средств, Говор заявил, что у него достаточное количество бизнеса, на чьих плечах будет возможно нести начальные затраты.
Что же касается приглашения партнёров, то, по его словам, такой вариант развития событий "имеет место быть".
"Почему бы нет, для развития бизнеса, если не будет хватать сил, обязательно будем приглашать партнёров, не надо в этом жадничать", - пояснил он.