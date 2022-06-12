https://ria.ru/20220612/berdyansk-1794960430.html

На подстанции в Бердянске обнаружили следы трех взрывных устройств

На подстанции в Бердянске обнаружили следы трех взрывных устройств - РИА Новости, 12.06.2022

На подстанции в Бердянске обнаружили следы трех взрывных устройств

Следы трех взрывных устройств и зажигательная смесь обнаружены на подстанции в Бердянске, где произошел теракт, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T22:10

2022-06-12T22:10

2022-06-12T22:10

жкх

бердянск

запорожская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Следы трех взрывных устройств и зажигательная смесь обнаружены на подстанции в Бердянске, где произошел теракт, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил, что в Бердянске произошел теракт, в результате подрыва подстанции в ряде районов отключено электричество. Раненых или погибших в результате подрыва нет.По его словам, украинские националисты преследовали цель запугать местное население и сорвать празднования по случаю Дня России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220612/melitopol-1794954001.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, бердянск, запорожская область, россия