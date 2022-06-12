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На подстанции в Бердянске обнаружили следы трех взрывных устройств - РИА Новости, 12.06.2022
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На подстанции в Бердянске обнаружили следы трех взрывных устройств
На подстанции в Бердянске обнаружили следы трех взрывных устройств - РИА Новости, 12.06.2022
На подстанции в Бердянске обнаружили следы трех взрывных устройств
Следы трех взрывных устройств и зажигательная смесь обнаружены на подстанции в Бердянске, где произошел теракт, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T22:10
2022-06-12T22:10
жкх
бердянск
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Следы трех взрывных устройств и зажигательная смесь обнаружены на подстанции в Бердянске, где произошел теракт, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил, что в Бердянске произошел теракт, в результате подрыва подстанции в ряде районов отключено электричество. Раненых или погибших в результате подрыва нет.По его словам, украинские националисты преследовали цель запугать местное население и сорвать празднования по случаю Дня России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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жкх, бердянск, запорожская область, россия
22:10 12.06.2022
 
На подстанции в Бердянске обнаружили следы трех взрывных устройств

На подстанции в Бердянске обнаружили следы трех взрывных устройств и зажигательную смесь

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГаубицы из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины, временно расположенные на территории пункта приема металла в Бердянске
Гаубицы из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины, временно расположенные на территории пункта приема металла в Бердянске - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Гаубицы из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины, временно расположенные на территории пункта приема металла в Бердянске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Следы трех взрывных устройств и зажигательная смесь обнаружены на подстанции в Бердянске, где произошел теракт, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил, что в Бердянске произошел теракт, в результате подрыва подстанции в ряде районов отключено электричество. Раненых или погибших в результате подрыва нет.
"На месте теракта в результате работы следственной группы обнаружены следы трех взрывных устройств и зажигательная смесь, что привело к неконтролируемому возгоранию и взрыву трансформаторного масла", - сказал Рогов.
По его словам, украинские националисты преследовали цель запугать местное население и сорвать празднования по случаю Дня России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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