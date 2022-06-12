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В Запорожской области назвали подрыв подстанции терактом - РИА Новости, 12.06.2022
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В Запорожской области назвали подрыв подстанции терактом
В Запорожской области назвали подрыв подстанции терактом - РИА Новости, 12.06.2022
В Запорожской области назвали подрыв подстанции терактом
В Бердянске произошел теракт, в результате подрыва подстанции в ряде районов отключено электричество, сообщил РИА Новости замглавы ГУМВД по Запорожской области... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T21:01
2022-06-12T22:31
в мире
жкх
мелитополь
бердянск
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. В Бердянске произошел теракт, в результате подрыва подстанции в ряде районов отключено электричество, сообщил РИА Новости замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов."В Бердянске произошел теракт", - сообщил Селиванов.Селиванов отметил, что в результате подрыва подстанции в ряде районов отключено электричество.Он подчеркнул, что теракты в Мелитополе и Бердянске направлены против мирных граждан, пострадали они, а не чиновники или военные.Селиванов добавил, что рано утром 12 июня произошло возгорание на электроподстанции в Бердянске. Сотрудниками МЧС возгорание было ликвидировано. В результате следственных действий выяснилось, что это было не самовозгорание, а диверсия, теракт со стороны украинских спецслужб, в результате чего часть жителей Бердянска осталась без электричества.Он подчеркнул, что пришло время наносить ответные удары по центрам принятия решений, откуда и идут эти диверсии.Селиванов отметил, что раненых или погибших в результате подрыва подстанции нет."Раненых или погибших в результате подрыва подстанции в Бердянске, к счастью, нет", - сказал Селиванов.
https://ria.ru/20220612/terakt-1794928742.html
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в мире, жкх, мелитополь, бердянск
21:01 12.06.2022 (обновлено: 22:31 12.06.2022)
 
В Запорожской области назвали подрыв подстанции терактом

МВД Запорожья назвало взрыв на подстанции в Бердянске терактом

© РИА НовостиБердянский морской торговый порт
Бердянский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости
Бердянский морской торговый порт. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. В Бердянске произошел теракт, в результате подрыва подстанции в ряде районов отключено электричество, сообщил РИА Новости замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
"В Бердянске произошел теракт", - сообщил Селиванов.
Селиванов отметил, что в результате подрыва подстанции в ряде районов отключено электричество.
Он подчеркнул, что теракты в Мелитополе и Бердянске направлены против мирных граждан, пострадали они, а не чиновники или военные.
Селиванов добавил, что рано утром 12 июня произошло возгорание на электроподстанции в Бердянске. Сотрудниками МЧС возгорание было ликвидировано. В результате следственных действий выяснилось, что это было не самовозгорание, а диверсия, теракт со стороны украинских спецслужб, в результате чего часть жителей Бердянска осталась без электричества.
"Этот теракт, как и теракт в Мелитополе, говорит о том, что активизировалась работа украинских спецслужб против мирного населения Запорожской области. Цель работы украинских спецслужб - запугать людей кровью и террором. Мы окажем достойный отпор этим попыткам", - сказал Селиванов.
Он подчеркнул, что пришло время наносить ответные удары по центрам принятия решений, откуда и идут эти диверсии.
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Селиванов отметил, что раненых или погибших в результате подрыва подстанции нет.
"Раненых или погибших в результате подрыва подстанции в Бердянске, к счастью, нет", - сказал Селиванов.
 
В миреЖКХМелитопольБердянск
 
 
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