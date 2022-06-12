https://ria.ru/20220612/berdyansk-1794953302.html

В Запорожской области назвали подрыв подстанции терактом

В Запорожской области назвали подрыв подстанции терактом - РИА Новости, 12.06.2022

В Запорожской области назвали подрыв подстанции терактом

В Бердянске произошел теракт, в результате подрыва подстанции в ряде районов отключено электричество, сообщил РИА Новости замглавы ГУМВД по Запорожской области... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T21:01

2022-06-12T21:01

2022-06-12T22:31

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. В Бердянске произошел теракт, в результате подрыва подстанции в ряде районов отключено электричество, сообщил РИА Новости замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов."В Бердянске произошел теракт", - сообщил Селиванов.Селиванов отметил, что в результате подрыва подстанции в ряде районов отключено электричество.Он подчеркнул, что теракты в Мелитополе и Бердянске направлены против мирных граждан, пострадали они, а не чиновники или военные.Селиванов добавил, что рано утром 12 июня произошло возгорание на электроподстанции в Бердянске. Сотрудниками МЧС возгорание было ликвидировано. В результате следственных действий выяснилось, что это было не самовозгорание, а диверсия, теракт со стороны украинских спецслужб, в результате чего часть жителей Бердянска осталась без электричества.Он подчеркнул, что пришло время наносить ответные удары по центрам принятия решений, откуда и идут эти диверсии.Селиванов отметил, что раненых или погибших в результате подрыва подстанции нет."Раненых или погибших в результате подрыва подстанции в Бердянске, к счастью, нет", - сказал Селиванов.

https://ria.ru/20220612/terakt-1794928742.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, мелитополь, бердянск