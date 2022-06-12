https://ria.ru/20220612/berdyansk-1794849351.html

Часть Бердянска обесточило из-за аварии на трансформаторной станции

Часть Бердянска обесточило из-за аварии на трансформаторной станции - РИА Новости, 12.06.2022

Часть Бердянска обесточило из-за аварии на трансформаторной станции

Авария на трансформаторной станции в Бердянске Запорожской области обесточила часть города, электроснабжение восстановят в ближайшие часы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T09:46

2022-06-12T09:46

2022-06-12T09:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Авария на трансформаторной станции в Бердянске Запорожской области обесточила часть города, электроснабжение восстановят в ближайшие часы, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Рогов сообщил ранее в воскресенье, что два хлопка произошли на трансформаторной станции в Бердянске из-за короткого замыкания, пожар оперативно потушен. Один из трансформаторов вышел из строя."В настоящее время часть абонентов города, нижней его части, находятся без электроснабжения, которое будет восстановлено в ближайшие часы", - сказал он.

https://ria.ru/20220612/terakt-1794845002.html

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в мире, бердянск, запорожская область