Рейтинг@Mail.ru
Часть Бердянска обесточило из-за аварии на трансформаторной станции - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220612/berdyansk-1794849351.html
Часть Бердянска обесточило из-за аварии на трансформаторной станции
Часть Бердянска обесточило из-за аварии на трансформаторной станции - РИА Новости, 12.06.2022
Часть Бердянска обесточило из-за аварии на трансформаторной станции
Авария на трансформаторной станции в Бердянске Запорожской области обесточила часть города, электроснабжение восстановят в ближайшие часы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T09:46
2022-06-12T09:48
в мире
бердянск
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794845107_6:0:1613:904_1920x0_80_0_0_3aee39783009327b5b9419630225f37b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Авария на трансформаторной станции в Бердянске Запорожской области обесточила часть города, электроснабжение восстановят в ближайшие часы, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Рогов сообщил ранее в воскресенье, что два хлопка произошли на трансформаторной станции в Бердянске из-за короткого замыкания, пожар оперативно потушен. Один из трансформаторов вышел из строя."В настоящее время часть абонентов города, нижней его части, находятся без электроснабжения, которое будет восстановлено в ближайшие часы", - сказал он.
https://ria.ru/20220612/terakt-1794845002.html
бердянск
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794845107_473:0:1678:904_1920x0_80_0_0_38728605f5610fb817af38abf8ccb71d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бердянск, запорожская область
09:46 12.06.2022 (обновлено: 09:48 12.06.2022)
 
Часть Бердянска обесточило из-за аварии на трансформаторной станции

Член ВГА Рогов: часть Бердянска обесточило из-за аварии на трансформаторной станции

© Кадр из видео Владимира РоговаДым от взрыва в Бердянске. 12 июня 2022
Дым от взрыва в Бердянске. 12 июня 2022
© Кадр из видео Владимира Рогова
Дым от взрыва в Бердянске. 12 июня 2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Авария на трансформаторной станции в Бердянске Запорожской области обесточила часть города, электроснабжение восстановят в ближайшие часы, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Рогов сообщил ранее в воскресенье, что два хлопка произошли на трансформаторной станции в Бердянске из-за короткого замыкания, пожар оперативно потушен. Один из трансформаторов вышел из строя.
"В настоящее время часть абонентов города, нижней его части, находятся без электроснабжения, которое будет восстановлено в ближайшие часы", - сказал он.
Дым от взрыва в Бердянске. 12 июня 2022
Вчера, 09:25Специальная военная операция на Украине
В Бердянске прогремело несколько взрывов
 
В миреБердянскЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала