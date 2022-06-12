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Российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25 - РИА Новости, 12.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/aviatsiya-1794865673.html
Российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25
Российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25 - РИА Новости, 12.06.2022
Российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25
Российские истребители за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 в ДНР, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:36
2022-06-12T11:59
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
украина
су-25
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские истребители за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 в ДНР, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и 10 специальных автомобилей различного назначения. Истребительной авиацией сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское Донецкой Народной Республики", - сообщил он.
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794864958.html
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина, су-25
11:36 12.06.2022 (обновлено: 11:59 12.06.2022)
 
Российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25

Российская истребительная авиация сбила два украинских штурмовика Су-25

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой истребитель Су-35 в Харьковской области
Российский многоцелевой истребитель Су-35 в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости
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Российский многоцелевой истребитель Су-35 в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские истребители за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 в ДНР, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и 10 специальных автомобилей различного назначения. Истребительной авиацией сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское Донецкой Народной Республики", - сообщил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковУкраинаСу-25
 
 
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