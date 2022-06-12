https://ria.ru/20220612/aviatsiya-1794865673.html

Российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25

Российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25 - РИА Новости, 12.06.2022

Российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25

Российские истребители за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 в ДНР, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T11:36

2022-06-12T11:36

2022-06-12T11:59

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

украина

су-25

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские истребители за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 в ДНР, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и 10 специальных автомобилей различного назначения. Истребительной авиацией сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское Донецкой Народной Республики", - сообщил он.

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794864958.html

донецкая народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина, су-25