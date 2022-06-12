https://ria.ru/20220612/aviatsiya-1794865673.html
Российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25
Российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25 - РИА Новости, 12.06.2022
Российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25
Российские истребители за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 в ДНР, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:36
2022-06-12T11:36
2022-06-12T11:59
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
украина
су-25
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские истребители за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 в ДНР, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и 10 специальных автомобилей различного назначения. Истребительной авиацией сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское Донецкой Народной Республики", - сообщил он.
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794864958.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина, су-25
11:36 12.06.2022 (обновлено: 11:59 12.06.2022)
Российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25
Российская истребительная авиация сбила два украинских штурмовика Су-25