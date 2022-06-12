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Россиянин заблудился при восхождении на гору Арагац в Армении - РИА Новости, 12.06.2022
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Россиянин заблудился при восхождении на гору Арагац в Армении
Россиянин заблудился при восхождении на гору Арагац в Армении - РИА Новости, 12.06.2022
Россиянин заблудился при восхождении на гору Арагац в Армении
Россиян заблудился в воскресенье при восхождении на гору Арагац в Армении, его обнаружили спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС страны. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T21:28
2022-06-12T21:28
армения
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Россиян заблудился в воскресенье при восхождении на гору Арагац в Армении, его обнаружили спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС страны.По данным пресс-службы, для поисковых работ на место выехали две группы спасателей. "В 16.50 (15.50 мск) российский гражданин был обнаружен. Спасатели помогли ему спуститься к своей группе у озера Кари", - говорится в сообщении на сайте МЧС.Арагац - высочайшая точка Армении, состоит из четырех вершин: северная - 4090 метров, западная - около 4 тысяч метров, восточная - 3916 метров, южная - 3879 метров.
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армения, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:28 12.06.2022
 
Россиянин заблудился при восхождении на гору Арагац в Армении

МЧС Армении: россиян потерялся при восхождении на Арагац, спасатели помогли ему спуститься

© Flickr / Alexander MkhitaryanГора Арагац в Армении
Гора Арагац в Армении - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Flickr / Alexander Mkhitaryan
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ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Россиян заблудился в воскресенье при восхождении на гору Арагац в Армении, его обнаружили спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
"Двенадцатого июня в 15.07 (14.07 мск) на пульт дежурного центра кризисного управление Арагацотнской области поступило сообщение, что гражданин РФ 2002 года рождения заблудился при восхождении с друзьями на Арагац", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, для поисковых работ на место выехали две группы спасателей. "В 16.50 (15.50 мск) российский гражданин был обнаружен. Спасатели помогли ему спуститься к своей группе у озера Кари", - говорится в сообщении на сайте МЧС.
Арагац - высочайшая точка Армении, состоит из четырех вершин: северная - 4090 метров, западная - около 4 тысяч метров, восточная - 3916 метров, южная - 3879 метров.
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АрменияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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