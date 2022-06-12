https://ria.ru/20220612/aragats-1794955661.html

Россиянин заблудился при восхождении на гору Арагац в Армении

Россиянин заблудился при восхождении на гору Арагац в Армении - РИА Новости, 12.06.2022

Россиянин заблудился при восхождении на гору Арагац в Армении

Россиян заблудился в воскресенье при восхождении на гору Арагац в Армении, его обнаружили спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС страны. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T21:28

2022-06-12T21:28

2022-06-12T21:28

армения

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129653/62/1296536277_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_9c93d0e1385b702f54cd49da9b20b380.jpg

ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Россиян заблудился в воскресенье при восхождении на гору Арагац в Армении, его обнаружили спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС страны.По данным пресс-службы, для поисковых работ на место выехали две группы спасателей. "В 16.50 (15.50 мск) российский гражданин был обнаружен. Спасатели помогли ему спуститься к своей группе у озера Кари", - говорится в сообщении на сайте МЧС.Арагац - высочайшая точка Армении, состоит из четырех вершин: северная - 4090 метров, западная - около 4 тысяч метров, восточная - 3916 метров, южная - 3879 метров.

https://ria.ru/20220612/armeniya-1794221280.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

армения, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)