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Россиянин заблудился при восхождении на гору Арагац в Армении
Россиянин заблудился при восхождении на гору Арагац в Армении - РИА Новости, 12.06.2022
Россиянин заблудился при восхождении на гору Арагац в Армении
Россиян заблудился в воскресенье при восхождении на гору Арагац в Армении, его обнаружили спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС страны. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T21:28
2022-06-12T21:28
2022-06-12T21:28
армения
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Россиян заблудился в воскресенье при восхождении на гору Арагац в Армении, его обнаружили спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС страны.По данным пресс-службы, для поисковых работ на место выехали две группы спасателей. "В 16.50 (15.50 мск) российский гражданин был обнаружен. Спасатели помогли ему спуститься к своей группе у озера Кари", - говорится в сообщении на сайте МЧС.Арагац - высочайшая точка Армении, состоит из четырех вершин: северная - 4090 метров, западная - около 4 тысяч метров, восточная - 3916 метров, южная - 3879 метров.
https://ria.ru/20220612/armeniya-1794221280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россиянин заблудился при восхождении на гору Арагац в Армении
МЧС Армении: россиян потерялся при восхождении на Арагац, спасатели помогли ему спуститься