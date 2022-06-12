https://ria.ru/20220612/aliev-1794879876.html
Алиев уверен в дальнейшем укреплении отношений между Баку и Москвой
Алиев уверен в дальнейшем укреплении отношений между Баку и Москвой - РИА Новости, 12.06.2022
Алиев уверен в дальнейшем укреплении отношений между Баку и Москвой
Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что отношения его страны с Россией будут и далее укрепляться и расширяться. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T12:46
2022-06-12T12:46
2022-06-12T12:46
россия
день россии
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
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БАКУ, 12 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что отношения его страны с Россией будут и далее укрепляться и расширяться."Уверен, что совместными усилиями отношения между Азербайджанской республикой и Российской Федерацией будут и далее неуклонно укрепляться и расширяться на благо наших народов и стран", - отметил Алиев в поздравительном письме в адрес президент РФ Владимира Путина по случаю государственного праздника страны – Дня России.В письме говорится, что подписание Декларации о союзническом взаимодействии в феврале текущего года закрепило высокий уровень двусторонних межгосударственных связей, сложившихся в течение последних 30 лет.
https://ria.ru/20220612/abkhaziya-1794874027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день россии, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев
Алиев уверен в дальнейшем укреплении отношений между Баку и Москвой
Президент Азербайджана Алиев поздравил Путина с Днем России