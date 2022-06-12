https://ria.ru/20220612/aliev-1794879876.html

Алиев уверен в дальнейшем укреплении отношений между Баку и Москвой

Алиев уверен в дальнейшем укреплении отношений между Баку и Москвой - РИА Новости, 12.06.2022

Алиев уверен в дальнейшем укреплении отношений между Баку и Москвой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что отношения его страны с Россией будут и далее укрепляться и расширяться. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T12:46

2022-06-12T12:46

2022-06-12T12:46

россия

день россии

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774369757_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_49894ae7350389b3fbf78c4f7b8d49e1.jpg

БАКУ, 12 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что отношения его страны с Россией будут и далее укрепляться и расширяться."Уверен, что совместными усилиями отношения между Азербайджанской республикой и Российской Федерацией будут и далее неуклонно укрепляться и расширяться на благо наших народов и стран", - отметил Алиев в поздравительном письме в адрес президент РФ Владимира Путина по случаю государственного праздника страны – Дня России.В письме говорится, что подписание Декларации о союзническом взаимодействии в феврале текущего года закрепило высокий уровень двусторонних межгосударственных связей, сложившихся в течение последних 30 лет.

https://ria.ru/20220612/abkhaziya-1794874027.html

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, день россии, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев